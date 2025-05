Estetal kurz vor dem Aufstieg, Lebensmittelvergiftungen stoppen FCE

Die SG Estetal kann die Getränke für den bevorstehenden Aufstieg zumindest schon mal kalt stellen. Denn nach dem 4:1-Derbysieg am Vaenser Grund hat die SGE den Relegationsplatz bereits sicher, könnte aber in der nächsten Woche schon die Meisterschaft feiern. Dass Steffen Albers die Nenndorfer nach einem Freistoß in Führung brachte (19.), brachte den Favoriten nur kurz aus dem Tritt. Tom Künzer glich aus (29.), Murat Ökmen sorgte vom Punkt sogar für eine Pausenführung (45.+2). Im zweiten Abschnitt holten Künzer (49.) und Steffen Westermann schnell für den entscheidenden Doppelschlag aus (52.).

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „Dieser Sieg tut richtig gut – und er ist das Ergebnis einer echten Mannschaftsleistung. Wenn man auf die Liste unserer Ausfälle schaut, wird die Leistung noch beeindruckender: Mit Linus Schulze und Loris Grube standen zwei A-Junioren im Kader, dazu kamen Mats-Ole Lührsen und Mike Teichler aus der Zwoten. Trotz einiger Nackenschläge haben wir weiter unser Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit lief dann fast alles nach Plan – erneut Tom Künzer und Steffen Westermann stellten frühzeitig die Weichen auf Sieg. Was schade bleibt: Das Schiedsrichter-Team erreichte nicht das Niveau, das das Spiel phasenweise hatte. Ich bin überzeugt, dass die Platzverweise mit einer souveräneren Spielleitung vermeidbar gewesen wären. Flutlichtspiel am Freitagabend, drei Punkte und ein echtes Ausrufezeichen der Mannschaft – klar, dass wir diesen Abend in Nenndorf noch lange gefeiert haben. Ein großes Dankeschön geht an unsere Fans, die das Spiel mit ihrer Lautstärke und Präsenz fast zu einem Heimspiel gemacht haben.“