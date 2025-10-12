Estetal feiert Sieg und Rückkehrer - Elstorf setzt sich ab

Die SG Estetal feierte beim TuS Hermannsburg nicht nur den nächsten Auswärtssieg, sondern vor allem die Rückkehr von Timm Reese nach vierjähriger Verletzungspause. An der Spitze der Bezirksliga Lüneburg 2 leistete Borstels Marvin Mißfeld für den TSV Elstorf Schützenhilfe, der eine kleine Lücke zu seinem ärgsten Widersacher aufreißt.
Nach der dritten Niederlage am Stück muss die Eintracht Elbmarsch schnell die Trendwende hinterlegen, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Im Heimspiel gegen Düshorn/Krelingen gelang Tom Luca Hagen zwar der zwischenzeitliche Ausgleich (19.), doch nach Stefan Küster (14.) brachte auch noch Kerim Kocabas einen Schuss im Kasten unter (28.). Nach dem Seitenwechsel bot sich EE die große Chance vom Punkt auszugleichen, FG-Schlussmann Andre Reckleben blieb aber der Sieger (65.).
Auch wenn dem TV Meckelfeld nicht der nächste Dreier gelingt, bleiben die Bravehearts nun schon zum sechsten Mal ungeschlagen. Kristopher Kühn legte für die Gäste vor (16.), dann drehte der SVA durch Doppelpacker Kolja Heydecke (35., 48.) das Geschehen. Als das Momentum mit dem Ausgleich von Komeil Kazemi hätte kippen können (58.), geriet der TVM nach einer Ampelkarte in Unterzahl (63.). Zehn Meckelfelder verteidigten aber zumindest das Remis bis ins Ziel.
Big Points für Borstel-Sangenstedt! Nach vier sieglosen Spielen durfte die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Pägelow dank Dreierpacker Marvin Mißfeld jubeln. Der Torjäger hatte seine Farben schon nach weniger als 60 Sekunden in Front befördert und den Vizemeister vor eine große Herausforderung gestellt. Der VfL Westercelle muss nun eine kleine Lücke zu Dauerrivale Elstorf aufgehen lassen.
Die dritte Führung durch Doppelpacker Steven Sieling reicht der Eintracht Munster, um nach vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen einen wichtigen Dreier einzufahren. Der TV Jahn Schneverdingen II bleibt wiederum mit leeren Händen zurück.
Die SG Estetal erlebte beim Tabellenschlusslicht ein Wechselbad der Gefühle: Nachdem die Gäste einen Strafstoß ungenutzt ließen, gerieten sie durch einen Treffer von Nico-Maximilian Kutschke in Rückstand (43.). Als nach dem Seitenwechsel SGE-Keeper Janhendrick Glade ebenfalls einen Elfmeter parierte, fand der Aufsteiger durch Tom Künzer auf die Ergebnistafel (59.). Schließlich war es Ralph Kohn, der den 2:1-Siegtreffer für die Gäste markierte (73.), die aber vor allem ihren Rückkehrer Timm Reese nach mehr vier Jahren Verletzungspause feierten.
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Hermannsburg stand extrem tief, und wir waren schlicht nicht schnell genug, um sie auseinanderzuspielen. Mit dem vergebenen Elfmeter lassen wir dann die große Chance liegen, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Stattdessen kassieren wir das 0:1 – aus unserer Sicht klar Abseits. Und es hätte noch schlimmer kommen können, wenn unser Keeper Janhendrick Glade nicht den Strafstoß stark pariert hätte. Ehrlicherweise: Zur Pause hätte es auch 0:3 gegen uns stehen können. In der zweiten Halbzeit war das dann ein anderes Gesicht. Wir ließen Ball und Gegner laufen, spielten geduldig und zielstrebig. Tom Künzer und Ralph Kohn blieben vor dem Tor eiskalt – genau so muss das sein. Aber das Wichtigste heute ist nicht das Ergebnis, sondern die Geschichte von Timm Reese: Nach mehr als vier Jahren verletzungsbedingter Pause und zwei OPs stand er endlich wieder auf dem Platz. Timm hat als Zuschauer kaum ein Spiel verpasst – das zeigt, was echter Teamgeist ist. Wir alle freuen uns riesig für ihn."
Der Buchholzer FC bestätigt seine bärenstarke Form und feiert den dritten Heimsieg in Folge. Im Verfolgerduell mit dem FC Jesteburg-Bendestorf machten die Hausherren schon im ersten Durchgang mit drei Toren alles klar. Insgesamt freute sich der BFC über fünf unterschiedliche Torschützen und festigt seinen dritten Tabellenplatz.
BFC-Cheftrainer Rene Bruhns: "Wir sind bei uns geblieben, das ist das, was wir über Wochen trainiert haben. Wir wollen defensiv stark stehen und die Waffen, die wir haben wie unsere Schnelligkeit ausspielen. Das klappt gut momentan, die Jungs arbeiten zusammen daran - das Team ist am Ende der Erfolg. Nach den ersten Spielen haben wir gemerkt, dass wir vorne zu wenig Durchschlagskraft haben. Daraufhin haben wir ein wenig umgestellt und sind im Moment eiskalt vor dem Tor."
JesBe-Kapitän Tim Roß: "Ein schwieriger Freitagabend für uns. Bei uns lief nicht viel zusammen, dazu war Buchholz ziemlich stark. Gerade in der ersten Halbzeit waren sie richtig gut, danach hatte ich das Gefühl, dass wir gut rangekommen sind. Im Endeffekt lehnt sich der BFC aber vielleicht bei dem Spielstand auch ein wenig zurück. Wir haben schon ein bisschen darauf geschielt, im Mittelfeldblock weiter nach oben zu kommen. Davon können wir uns erstmal verabschieden und müssen gegen Soltau neu angreifen."
Die Partie war keine neun Minuten alt, als sich Soltaus Rainer Kraatz an der Schulter verletzte und vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Daraufhin fand Egestorf nur schwer in die Partie, bediente sich aber letztlich zweier Standardsituationen, um in Führung zu gehen. Zunächst beförderte der eingelaufene Ole Albers einen Eckball mit der linken Innenseite aus der Luft über die Linie (40.), nur zwei Zeigerumdrehungen später drückte Christopher Ehlers eine Eggert-Hereingabe mit dem Kopf über die Linie (42.).
Im zweiten Durchgang gelang es den Hausherren dann phasenweise ansehnliche Angriffe vorzutragen. Nach einem schönen Spielzug auf der rechten Seite landete ein feiner Chipball am zweiten Pfosten auf der Stirn von Doppelpacker Albers (61.). Das Schlusswort hatte schließlich Florian Eggert, der nach Ping-Pong im Gäste-Strafraum mit einem Linksschuss den 4:0-Endstand markierte (79.).
Obwohl der TSV Elstorf auf einige Leistungsträger um Kapitän Dustin Jahn verzichten musste, ließen die Kicker von der Schützenstraße keinen Zweifel daran aufkommen, wer die Partie für sich entscheiden würde. Benedikt Georgiou (5.), Doppelpacker Christopher Schulze (20., 24.), Claas Meier (34.) und Saisonstartelfdebütant Kevin Machado (38.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Dass Marc Gyüker den Aufsteiger auf die Ergebnistafel brachte (44.), war der kleine Schönheitsfehler der ersten Halbzeit. Der zweite Abschnitt ist mit dem sechsten Tor von Georgiou schnell erzählt (88.).
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Mein Fazit fällt sehr positiv aus. Wir haben von Anfang an klargestellt, was hier heute passieren wird. Für die zweite Halbzeit haben wir uns mehr vorgenommen, weswegen ich auch nicht 100 Prozent zufrieden bin. Auf der anderen Seite spielen wir es trotzdem gut, lassen keine klare Torchance zu und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das Tor noch gemacht und auch den zweiten Durchgang gewonnen haben. Die Personaldecke war dünn, aber die Jungs aus der zweiten Reihe haben es hervorragend gemacht. Wir wussten, dass die Phasen kommen werden, in denen wir jeden brauchen und das hat bisher geklappt.“
