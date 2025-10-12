Estetal feiert Sieg und Rückkehrer - Elstorf setzt sich ab

Die SG Estetal erlebte beim Tabellenschlusslicht ein Wechselbad der Gefühle: Nachdem die Gäste einen Strafstoß ungenutzt ließen, gerieten sie durch einen Treffer von Nico-Maximilian Kutschke in Rückstand (43.). Als nach dem Seitenwechsel SGE-Keeper Janhendrick Glade ebenfalls einen Elfmeter parierte, fand der Aufsteiger durch Tom Künzer auf die Ergebnistafel (59.). Schließlich war es Ralph Kohn, der den 2:1-Siegtreffer für die Gäste markierte (73.), die aber vor allem ihren Rückkehrer Timm Reese nach mehr vier Jahren Verletzungspause feierten.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Hermannsburg stand extrem tief, und wir waren schlicht nicht schnell genug, um sie auseinanderzuspielen. Mit dem vergebenen Elfmeter lassen wir dann die große Chance liegen, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Stattdessen kassieren wir das 0:1 – aus unserer Sicht klar Abseits. Und es hätte noch schlimmer kommen können, wenn unser Keeper Janhendrick Glade nicht den Strafstoß stark pariert hätte. Ehrlicherweise: Zur Pause hätte es auch 0:3 gegen uns stehen können. In der zweiten Halbzeit war das dann ein anderes Gesicht. Wir ließen Ball und Gegner laufen, spielten geduldig und zielstrebig. Tom Künzer und Ralph Kohn blieben vor dem Tor eiskalt – genau so muss das sein. Aber das Wichtigste heute ist nicht das Ergebnis, sondern die Geschichte von Timm Reese: Nach mehr als vier Jahren verletzungsbedingter Pause und zwei OPs stand er endlich wieder auf dem Platz. Timm hat als Zuschauer kaum ein Spiel verpasst – das zeigt, was echter Teamgeist ist. Wir alle freuen uns riesig für ihn."