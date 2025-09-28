Estetal dreht Rückstand dank Youngster - Nullnummer in Elstorf

Obwohl der TSV Elstorf im Heimspiel gegen den Buchholzer FC nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam, bauten die Kicker von der Schützenstraße ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Lüneburg 2 aus. Während Elstorf-Chefcoach von seinem Ex-Klub TV Meckelfeld gegen Hauptverfolger Westercelle Schützenhilfe bekam, bog für die SG Estetal ein Youngster die Partie um.
Dämpfer für die Eintracht Elbmarsch! Im Heimspiel gegen den MTV Soltau hatten die Deichkicker fest die drei Punkte eingeplant. Stattdessen musste die Eintracht immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen und hatten dem dritten Gegentreffer von Mats Flick nichts entscheidendes mehr entgegenzusetzen. Während die Soltauer mit dem ersten Saisonsieg ein Lebenszeichen setzen, verpasst die Elbmarsch einen deutlichen Schritt ins gesicherte Mittelfeld.
Nachdem Bastian Wohler ein Eigentor unterlief, erwischte Borstel den denkbar ungünstigen Start (4.). Anschließend waren die Hausherren zwar bemüht, ließen ihre Gelegenheiten aber ungenutzt. Stattdessen zeigte sich Düshorn/Krelingen eiskalt und münzte seine Möglichkeiten durch Ben-David Semler (25.) und Neil Bartels (45.+3) in eine 3:0-Pausenführung um. Nach dem Seitenwechsel glückte dem MTV durch den eingewechselten Till Möritz zwar der späte Anschlusstreffer (82.), der letztlich aber keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie haben sollte.
Der TV Meckelfeld hat es schon wieder getan! Bereits im Bezirkspokal gelang es den Bravehearts, den VfL Westercelle zu bezwingen, dieses Mal sicherte sich der TVM selbst einen wichtigen Dreier, um sich aus dem Tabellenkeller herauszukämpfen. In der Schlussphase brachte Dijar Kaval die Hausherren auf die Siegerstraße (82.), Kristopher Kühn machte kurz vor Schluss alles klar (90.). Die Pablo-Elf bleibt zum vierten Mal in Folge unbezwungen, steht aber vorerst immer noch auf einem Abstiegsplatz.
Die Eintracht Munster schießt sich nach drei Pleiten in Serie ein wenig den Frust der letzten Wochen von der Seele. Die Gäste feierten einen souveränen 7:0-Erfolg beim punktlosen Schlusslicht aus Hermannsburg und füttern damit selbst das Polster auf die gefährliche Zone. Nico Tatje glückte ein Dreierpack.
Kein Sieger im Verfolgerduell! In dem Moment, als Schneverdingen besser in die Partie fand, erzielte Hendrik Klumb für die Bendestorfer den Führungstreffer (58.). Der Jubel war aber nicht von langer Dauer, weil der TV Jahn die Begegnung durch Tore von Niklas Goelitzer (68.) und Ole Däumler (70.) in nur zwei Zeigerumdrehungen umbog. Schließlich gelang es JesBe in der Schlussphase noch, zum Ausgleich durch Jannik Thees zu kommen (83.) - der Siegtreffer sollte aber nicht mehr gelingen.
Die SG Estetal sammelt nicht nur wichtige Punkte um schon früh den Grundstein für den Klassenerhalt zu legen, sondern nistet sich vorerst auch in der Verfolgergruppe im oberen Tabellendrittel ein. Zwar liefen der Aufsteiger lange einem Rückstand hinterher, nachdem Marvin Dibowski für die Egestorfer nach einem weiten Einwurf am Fünfmeterraum stehend getroffen hatte (18.). Im zweiten Abschnitt hatte SGE-Coach Marco Spangenberg mit seinem Team ein glückliches Händchen, der die beiden Torschützen Linus Schulze (73.) und Steffen Westermann (78.) einwechselte, die die Begegnung drehten.
Die Elstorfer trauerten im Nachgang einem Hochkaräter nach wenigen Sekunden nach, als Jonas Lancker hinter die Kette brach und im Zentrum gleich drei einschussbereite Hausherren knapp verpassten. Anschließend bissen sich die Elstorfer an kompakten Buchholzer die Zähne aus, während der BFC selbst seine Nadelstiche setzte. Dennis Bock lenkte einen Fernschuss der Gäste an den Pfosten, auf der anderen Seite testete auch Dustin Jahn das Aluminium. Trotz des Remis baut der TSV den Vorsprung aufgrund der Niederlagen von Westercelle und Egestorf auf die ersten Verfolger sogar noch aus.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Die Chancenverwertung war heute ausschlaggebend, dass wir unsere Serie nicht ausbauen konnten. Wenn wir die Möglichkeit nach 46 Sekunden nutzen als Dosenöffner nutzten, wird es sicherlich ein ganz anderes Spiel. Dass Buchholz erst fünf Gegentore gefangen hat, kommt nicht von ungefähr – sie haben es gut gemacht, wir mussten aber auch nur zwei Umschalter aushalten. Der Spieltag verzeiht uns das Ergebnis, andererseits wäre das genau die Chance gewesen, einen guten Schritt zu machen. Wir schauen ohnehin nur auf uns und für uns muss es vor dem oft entscheidenden Oktober eine Warnung gewesen sein.“
Ein Eigentor von Fabian Hering entschied das Geschehen in der Schlussphase zu Gunsten des SV Altencelle (84.). Dadurch rückt der SVA bis auf einen Zähler an Eversen/Sülze heran, das bis dahin auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht.
