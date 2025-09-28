Estetal dreht Rückstand dank Youngster - Nullnummer in Elstorf

Obwohl der TSV Elstorf im Heimspiel gegen den Buchholzer FC nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam, bauten die Kicker von der Schützenstraße ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Lüneburg 2 aus. Während Elstorf-Chefcoach von seinem Ex-Klub TV Meckelfeld gegen Hauptverfolger Westercelle Schützenhilfe bekam, bog für die SG Estetal ein Youngster die Partie um.

Dämpfer für die Eintracht Elbmarsch! Im Heimspiel gegen den MTV Soltau hatten die Deichkicker fest die drei Punkte eingeplant. Stattdessen musste die Eintracht immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen und hatten dem dritten Gegentreffer von Mats Flick nichts entscheidendes mehr entgegenzusetzen. Während die Soltauer mit dem ersten Saisonsieg ein Lebenszeichen setzen, verpasst die Elbmarsch einen deutlichen Schritt ins gesicherte Mittelfeld.

Der TV Meckelfeld hat es schon wieder getan! Bereits im Bezirkspokal gelang es den Bravehearts, den VfL Westercelle zu bezwingen, dieses Mal sicherte sich der TVM selbst einen wichtigen Dreier, um sich aus dem Tabellenkeller herauszukämpfen. In der Schlussphase brachte Dijar Kaval die Hausherren auf die Siegerstraße (82.), Kristopher Kühn machte kurz vor Schluss alles klar (90.). Die Pablo-Elf bleibt zum vierten Mal in Folge unbezwungen, steht aber vorerst immer noch auf einem Abstiegsplatz.

Nachdem Bastian Wohler ein Eigentor unterlief, erwischte Borstel den denkbar ungünstigen Start (4.). Anschließend waren die Hausherren zwar bemüht, ließen ihre Gelegenheiten aber ungenutzt. Stattdessen zeigte sich Düshorn/Krelingen eiskalt und münzte seine Möglichkeiten durch Ben-David Semler (25.) und Neil Bartels (45.+3) in eine 3:0-Pausenführung um. Nach dem Seitenwechsel glückte dem MTV durch den eingewechselten Till Möritz zwar der späte Anschlusstreffer (82.), der letztlich aber keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie haben sollte.

Die Eintracht Munster schießt sich nach drei Pleiten in Serie ein wenig den Frust der letzten Wochen von der Seele. Die Gäste feierten einen souveränen 7:0-Erfolg beim punktlosen Schlusslicht aus Hermannsburg und füttern damit selbst das Polster auf die gefährliche Zone. Nico Tatje glückte ein Dreierpack.

Kein Sieger im Verfolgerduell! In dem Moment, als Schneverdingen besser in die Partie fand, erzielte Hendrik Klumb für die Bendestorfer den Führungstreffer (58.). Der Jubel war aber nicht von langer Dauer, weil der TV Jahn die Begegnung durch Tore von Niklas Goelitzer (68.) und Ole Däumler (70.) in nur zwei Zeigerumdrehungen umbog. Schließlich gelang es JesBe in der Schlussphase noch, zum Ausgleich durch Jannik Thees zu kommen (83.) - der Siegtreffer sollte aber nicht mehr gelingen.

Die SG Estetal sammelt nicht nur wichtige Punkte um schon früh den Grundstein für den Klassenerhalt zu legen, sondern nistet sich vorerst auch in der Verfolgergruppe im oberen Tabellendrittel ein. Zwar liefen der Aufsteiger lange einem Rückstand hinterher, nachdem Marvin Dibowski für die Egestorfer nach einem weiten Einwurf am Fünfmeterraum stehend getroffen hatte (18.). Im zweiten Abschnitt hatte SGE-Coach Marco Spangenberg mit seinem Team ein glückliches Händchen, der die beiden Torschützen Linus Schulze (73.) und Steffen Westermann (78.) einwechselte, die die Begegnung drehten. SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „So sieht es aus, wenn Joker perfekt stechen! Die erste Halbzeit war zäh, wir haben nach einem Einwurf den Rückstand kassiert – sinnbildlich für diese 45 Minuten. Nach der Pause war es ein anderes Spiel: mehr Tempo, mehr Mut, mehr Zug nach vorn. Herausragend war unser Youngster Linus Schulze: erst der Ausgleich mit einem Traumtor in den Winkel, dann die Vorlage zum 2:1. Mit dieser Qualität und Unbekümmertheit hat er das Spiel heute entscheidend geprägt. Der erste Auswärtssieg kommt genau zur richtigen Zeit – die Stimmung könnte nicht besser sein. Ein Kompliment auch an das Schiedsrichterteam – unauffällig, aber jederzeit voll auf der Höhe-"