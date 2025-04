Estetal dezimiert sich selbst: Ramelsloh verengt den Tabellenkeller

Die SG Estetal hatte den nächsten Sieg auf dem Weg zum Aufstieg im Visier, eine Rote Karte gegen Javier Cedeno schwächte den Favoriten jedoch entscheidend (30.). Die Ramelsloher schlugen gegen unsortierte Gäste durch Marvin Gnadt (33.) und Ali Musa zu (41.). Nach dem Seitenwechsel legte der Ligaprimus einen Zahn zu und drückte auf den Anschluss. Schließlich zog eine Ampelkarte gegen Luca-Antonio Russo dem Favoriten endgültig den Zahn - Sylwester Kilian machte den Deckel drauf (85.). Der MTV verengt den Tabellenkeller damit umso mehr.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Diese Niederlage ist wirklich ärgerlich. Trotz zahlreicher Ausfälle hat die Mannschaft eine ordentliche bis gute Leistung gezeigt. Wir hätten sogar in Führung gehen können. Doch dann bringen wir uns durch eine absolut gerechtfertigte Rote Karte selbst aus dem Spiel. Ramelsloh hat das im Anschluss clever gemacht. Zwei Unkonzentriertheiten unsererseits reichen, und der MTV nutzte beide – mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren wir deutlich präsenter. Während Ramelsloh vor allem verwalten wollte, spielten wir mutig nach vorne. Phasenweise war kaum zu erkennen, dass wir in Unterzahl agierten. Besonders nach Standardsituationen war der Anschlusstreffer mehrfach greifbar nahe. Doch mit dem zweiten – ebenfalls berechtigten – Platzverweis haben wir uns endgültig selbst geschwächt. Das Team hat gekämpft, doch die beiden Platzverweise waren am Ende zu viel. Glückwunsch an den MTV Ramelsloh, der sich diese wichtigen Punkte im Abstiegskampf letztlich verdient hat."