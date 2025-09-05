Esterwegens Spieler des Monats August: Bastian Meibers!

Manchmal merkt man sofort, wenn ein Spieler den Unterschied macht – und genau so ist es bei Bastian Meibers.
Frisch aus der A-Jugend in unsere 2. Mannschaft hochgekommen, bringt er jugendliche Unbekümmertheit, jede Menge frischen Wind, unbändigen Ehrgeiz – und hat schon jetzt voll eingeschlagen! 💥
➡️ 1 Tor
➡️ 3 Vorlagen
➡️ Nominierung in die „Elf der Woche“
Damit ist Bastian im August unser Topscorer und gleichzeitig ein echter Motor im Team. Sein Einsatz, sein Wille und seine positive Ausstrahlung machen ihn zu einem absoluten Gewinn für die Mannschaft. 🙌
Aber auch Barry Amadou (3 Tore) und Pascal Merks (Nominierung „Elf der Woche“) haben sich stark präsentiert – zusammen sorgen sie dafür, dass unsere Zweite richtig Gas gibt. ⚽🔥
Wir sind gespannt, wie sich Bastian weiterentwickelt – doch eins ist sicher: Von ihm werden wir noch einiges hören! 💪