– Foto: Elin Fotodesign

Esterwegens Spieler des Monats August: Bastian Meibers!

Manchmal merkt man sofort, wenn ein Spieler den Unterschied macht – und genau so ist es bei Bastian Meibers. Frisch aus der A-Jugend in unsere 2. Mannschaft hochgekommen, bringt er jugendliche Unbekümmertheit, jede Menge frischen Wind, unbändigen Ehrgeiz – und hat schon jetzt voll eingeschlagen! 💥

➡️ 1 Tor

➡️ 3 Vorlagen

➡️ Nominierung in die „Elf der Woche“ Damit ist Bastian im August unser Topscorer und gleichzeitig ein echter Motor im Team. Sein Einsatz, sein Wille und seine positive Ausstrahlung machen ihn zu einem absoluten Gewinn für die Mannschaft. 🙌