Esterwegen überrascht Surwold und holt den Nordhümmling-Cup von ReDi · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elin Fotodesign

Der SV Esterwegen hat das Finale des Nordhümmling-Cups 2026 für sich entschieden. Der Kreisligist aus der Mitte-Nord setzte sich mit 2:1 gegen den klassenhöheren Emslandligisten SV Surwold durch. Simon Jansen erzielte beide Treffer für den Turniersieger.

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Jansen nutzt Surwolder Fehler eiskalt aus

Esterwegen erwischte den besseren Start und erspielte sich bereits früh gute Möglichkeiten durch Justin Brechters und Simon Jansen. Nach 25 Minuten brachte Luca Brake den Ball quer auf Jansen, der nur noch einschieben musste. Nur fünf Minuten später legte Esterwegen nach: Nach einem langen Abschlag von Marek Hanebuth verschätzte sich die Surwolder Defensive, Jansen lief alleine auf das Tor zu und lupfte den Ball über den Schlussmann zum 2:0. Surwold kam vor der Pause lediglich durch eine Großchance von Michael Eissing gefährlich vor das Tor, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier! Surwold verkürzt, Esterwegen bringt den Sieg ins Ziel Nach dem Seitenwechsel wechselten beide Mannschaften mehrfach. Esterwegen blieb gefährlich und verpasste durch Simon Jansen zunächst die Vorentscheidung. In der 75. Minute keimte bei Surwold noch einmal Hoffnung auf: Serhat Özdamar schickte Henrik Weseler mit einem Steckpass auf die Reise, der den Ball grätschend zum 1:2-Anschluss über die Linie brachte. Zu mehr reichte es für den Emslandligisten jedoch nicht mehr. Esterwegen verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich damit den Turniersieg beim Nordhümmling-Cup 2026. Obwohl die Begegnung bei FuPa als Halbfinale geführt wurde, handelte es sich um das Finale des Wettbewerbs, ein kleiner Eintragungsfehler, der am verdienten Erfolg des SV Esterwegen nichts änderte.

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