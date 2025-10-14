Esterwegen trifft ein halbes Dutzend Mal

Der Sportverein Esterwegen hat ein packendes Duell in der Kreisliga Mitte-Nord Emsland gegen die DJK Eintracht Papenburg mit 6:2 gewonnen.
Bereits in der 9. Spielminute brachte Luca Brake Esterwegen durch einen präzisen Abschluss nach einem Zuspiel von Simon Jansen in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Jansen selbst auf 0:2, als er nach einem 40-Meter-Pass von Jonas Kröger clever am letzten Verteidiger vorbeizog und den Ball ins rechte Eck platzierte.
Papenburg antwortete schnell: Simon Jansen erzielte in der 15. Minute per Freistoß den Anschlusstreffer zum 1:2, wobei der Esterweger Torwart nicht optimal aussah. Doch Esterwegen ließ sich nicht beirren und konterte in der 21. Minute erneut, als Simon Jansen nach einem Pass von Lukas Brake das 1:3 erzielte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Cengizhan Akpinar in der Nachspielzeit mit einem kraftvollen Volley auf 1:4, was die Führung zur Pause festigte.
Nach dem Seitenwechsel sorgte Jan-Niklas Hahn in der 48. Minute für das 2:4, indem er per Kopfball über den Torwart traf. Esterwegen ließ sich jedoch nicht schocken und Lukas Brake stellte in der 51. Minute den alten Abstand wieder her. Die Eintracht hatte zwar einige gute Chancen, darunter einen Lattentreffer, konnte aber nicht verkürzen.
In der 86. Minute setzte Simon Jansen den Schlusspunkt, als er nach einem Konter den Ball im Eins-gegen-eins gegen den Torwart ins Netz schob und das Endergebnis auf 2:6 stellte. Ein eindrucksvoller Sieg für Esterwegen, der von starken individuellen Leistungen geprägt war.
DJK Eintracht Papenburg – Sportverein Esterwegen 2:6
DJK Eintracht Papenburg: Jan-Malte Pahl, Hendrik Fischer, Daniel Wolters, Fabian Leffers, Paul Olker (66. Lukas Philipp), Julian Philipp (66. Ivan Lebed), Simon Jansen (84. Till Exner), Jan-Niklas Hahn, Hannes Eilers (32. Maciej Posluszny), Jannes Luca von Hebel (44. René Boltjes), Rene Wiepkes - Trainer: Daniel van Achteren
Sportverein Esterwegen: Andre Burlager, Timo Wessels, Oumarou Sylla (33. Sebastian Böhmer), Jannik Mödden, Jonas Kröger (80. Linus Dirkes), Niklas Mödden, Lukas Brake, Maksut Camoglu (80. Jan Antonowitsch), Cengizhan Akpinar (66. Güven Polatimur), Luca Brake (80. Joel Schütte), Simon Jansen - Trainer: Holger Otten - Trainer: Andreas Rieken
Schiedsrichter: Martin Broer - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Luca Brake (9.), 0:2 Simon Jansen (12.), 1:2 Simon Jansen (15.), 1:3 Simon Jansen (21.), 1:4 Cengizhan Akpinar (45.+3), 2:4 Jan-Niklas Hahn (48.), 2:5 Lukas Brake (51.), 2:6 Simon Jansen (86.)