Esterwegen trifft ein halbes Dutzend Mal

Bereits in der 9. Spielminute brachte Luca Brake Esterwegen durch einen präzisen Abschluss nach einem Zuspiel von Simon Jansen in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Jansen selbst auf 0:2, als er nach einem 40-Meter-Pass von Jonas Kröger clever am letzten Verteidiger vorbeizog und den Ball ins rechte Eck platzierte.

Papenburg antwortete schnell: Simon Jansen erzielte in der 15. Minute per Freistoß den Anschlusstreffer zum 1:2, wobei der Esterweger Torwart nicht optimal aussah. Doch Esterwegen ließ sich nicht beirren und konterte in der 21. Minute erneut, als Simon Jansen nach einem Pass von Lukas Brake das 1:3 erzielte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Cengizhan Akpinar in der Nachspielzeit mit einem kraftvollen Volley auf 1:4, was die Führung zur Pause festigte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Jan-Niklas Hahn in der 48. Minute für das 2:4, indem er per Kopfball über den Torwart traf. Esterwegen ließ sich jedoch nicht schocken und Lukas Brake stellte in der 51. Minute den alten Abstand wieder her. Die Eintracht hatte zwar einige gute Chancen, darunter einen Lattentreffer, konnte aber nicht verkürzen.