Esterwegen sagt Danke

– Foto: SV Esterwegen

Beim SV Esterwegen stand rund um das Heimspiel gegen Erika/Altenberge diesmal weit mehr als nur der Fußball im Mittelpunkt. Der Verein nutzte den Tag, um sich bei Menschen zu bedanken, die den SV Esterwegen seit vielen Jahren unterstützen und mit ihrem Engagement einen wichtigen Teil zum Vereinsleben beitragen.

Im Rahmen des Sponsorentages begrüßte der Verein zahlreiche Unterstützer auf der Sportanlage und bedankte sich persönlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig wurden die drei „Grauen Panther“ in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Über viele Jahre trafen sie sich montags auf dem Vereinsgelände und kümmerten sich mit großem Einsatz um die Pflege und Instandhaltung der Anlage – Arbeit, die häufig im Hintergrund stattfand, für den Verein aber von unschätzbarem Wert war.

Eine besondere Ehrung erhielt zudem Ludwig Wessels. Der Kreissportbund Emsland zeichnete ihn für seine langjährigen Verdienste als Trainer und Vorstandsmitglied als „Vereinsheld“ aus. Sowohl Wessels als auch die drei „Grauen Panther“ erhielten als Zeichen der Anerkennung einen Präsentkorb.

Und Fußball wurde schließlich auch noch gespielt. Dabei rundete die erste Mannschaft den besonderen Tag mit einem 3:1-Heimsieg gegen Erika/Altenberge ab. Alexander Martin brachte Esterwegen nach 30 Minuten in Führung. Nur fünf Minuten später glich Hermon Angesom-Teweldemedhin zum 1:1 aus, ehe Alexander Kenning noch vor der Pause per Kopf die erneute Führung erzielte (45.).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Die endgültige Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss: Florian Lükmann schickte Simon Jansen auf die Reise, der sich im Sprintduell durchsetzte und zum 3:1-Endstand traf (88.).

Damit gab es für den SV Esterwegen gleich mehrfach Grund zum Feiern: verdiente Anerkennung für langjähriges Engagement, ein gelungener Sponsorentag und drei Punkte, die den SVE vorerst auf Tabellenplatz zwei bringen.