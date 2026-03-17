Esterwegen dreht frühe Führung und schlägt Wesuwe deutlich von P. M. · Heute, 05:19 Uhr · 0 Leser

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Der SV Esterwegen hat das Duell gegen den FC Wesuwe nach frühem Rückstand klar für sich entschieden. Nach dem 0:1 drehten die Gastgeber innerhalb weniger Minuten das Spiel und gewannen am Ende deutlich mit 5:1.

Wesuwe geht früh in Führung Der FC Wesuwe erwischte den besseren Start. Bereits in der 6. Minute brachte Jonas Nintemann die Gäste mit seinem zweiten Saisontor in Führung. Nach einem Abschlag wurde sein Abschluss zunächst abgewehrt, den Abpraller schob er jedoch zum 0:1 ein.

Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Drei Minuten später glich Maksut Camoglu zum 1:1 aus. Luca Brake hatte im Strafraum quergelegt, Camoglu musste nur noch einschieben. Esterwegen dreht das Spiel vor der Pause

In der 26. Minute brachte Niklas Mödden Esterwegen erstmals in Führung, als er eine Ecke direkt verwandelte. Nur eine Minute später erhöhte Simon Jansen per Distanzschuss auf 3:1. Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️ Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“ Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen! Für die Gäste wurde es wenig später noch schwieriger: In der 34. Minute sah Mario Tembaak die Gelb-Rote Karte. Esterwegen nutzte die Überzahl schnell aus. Jansen traf in der 36. Minute mit einem abgefälschten Freistoß zum 4:1-Halbzeitstand. Freistoß besiegelt den Endstand In der zweiten Halbzeit verwaltete Esterwegen die klare Führung. Den Schlusspunkt setzte Luca Brake in der 72. Minute mit einem direkten Freistoß zum 5:1-Endstand. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten prägten die Schlussphase, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. Esterwegen sicherte sich damit einen deutlichen Heimsieg.