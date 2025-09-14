Este zittert sich vorerst an die Spitze - Maschen-Serie reißt

Der FC Este 2012 klettert mit dem vierten Sieg in Serie weiter nach oben. Die Moisburger begannen dominant und verwerteten ihre Torchancen eiskalt. Timon Kusch brachte die Gäste mit einem Fernschuss in Führung (6.), Micha Heins verwertete eine Perlitz-Ecke mit dem Kopf (15.). Nach dem Elstorf kurz vor der Pause ein folgenschwerer Aufbaufehler unterlief, den Linus Spruth für sein erstes Kreisliga-Tor nutzte (40.), machte Kusch mit seinem zweiten Treffer vermeintlich den Deckel schon drauf (44.).

Die Elstorfer kamen aber mit viel Wut im Bauch aus der Kabine zurück und brauchten nur wenige Sekunden, um durch Bezirksliga-Leihgabe Kevin Machado zum Anschlusstor zu kommen (46.). Anschließend machte Doppelpacker Björn Jarmer die Partie so richtig scharf und brachte den FCE nochmal ordentlich ins Wanken (77., 85.). Letztlich überstand der Favorit aber die lange Nachspielzeit und ist wieder voll auf Kurs.

TSV-Co-Trainer Christopher Jöhnk: „In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner zu viel Raum gelassen und waren nicht griffig genug in den Zweikämpfen. Der FC Este war von Beginn an präsent, sehr konsequent in der Chancenverwertung und hat unsere Fehler eiskalt bestraft – drei Schüsse, drei Tore. Vor der Pause kamen noch individuelle Unsauberkeiten in unserer Defensive dazu, wodurch wir mit einem 0:4 in die Kabine gehen mussten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein völlig anderes Gesicht gezeigt. Direkt mit Wiederanpfiff erzielten wir den Anschlusstreffer, haben mehr Druck aufgebaut und uns Stück für Stück ins Spiel zurückgekämpft. Die Jungs haben viel Moral bewiesen, noch zwei weitere Tore nachgelegt und am Ende waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Das 4:4 lag sprichwörtlich auf dem Fuß, aber das nötige Quäntchen Glück hat gefehlt. Trotzdem können wir stolz sein: Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und sich nach einem klaren Rückstand mit großem Willen zurückgemeldet. Auf dieser zweiten Halbzeit können und werden wir aufbauen.“

FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Nach der ersten Halbzeit hätte es ein ruhiger Nachmittag werden können, denn eigentlich war das Spiel gelaufen. Elf Sekunden nach der Halbzeit wurde es mit dem Anschlusstreffer aber ein anderes und sehr zerfahrenes Spiel. Wir haben teilweise die Struktur verloren und nach dem zweiten Gegentor zu wenig Entlastung gehabt. Auf der anderen Seite waren die Chancen da, selbst den Deckel draufzumachen. So mussten wir in einer siebenminütigen Nachspielzeit nochmal alles reinwerfen, insgesamt denke ich aber trotzdem, dass der Sieg verdient ist.“