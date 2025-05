Este vom HSV-Aufstieg beflügelt - SaGa-Aufstiegsparty vertagt

Der MTV Luhdorf-Roydorf erledigt seine Hausaufgaben, kommt den Aufstiegsplätzen aber trotzdem nicht näher. Im ersten Durchgang legte Henri Manewald vor (32.), Tobias Engel legte im zweiten Abschnitt nach (55.). In der Schlussphase handelten sich die Hausherren eine Ampelkarte ein, sodass der Favorit das Geschehen in Überzahl beendete (81.).

Der FC Este 2012 II schreibt den Ligaverbleib noch nicht ab und ruft gegen die Eintracht Elbmarsch II eine starke Leistung ab. Obwohl die Deichkicker als erstes auf die Ergebnistafel fanden, bogen die Moisburger mit teilweise ansehnlichen Toren das Geschehen zu ihren Gunsten um.

FCE-Co-Trainer Julius Perlowski: "Ein wenig Resthoffnung ist noch da. Beflügelt vom HSV-Aufstieg und einer leichten Rest-Promille lieferten wir eine starke, engagierte Leistung gegen gute Gäste ab. Trotz frühem Rückstand kamen wir durch einen starken Justus schnell zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit gingen wir dann per Foulelfmeter in Führung den Janni souverän links oben einschweißte . Das Highlight des Spiels war jedoch Fabis Traumtor aus der eigenen Hälfte. Nach einem Vorstoß von Lasse aus der Innenverteidigung bis an den gegnerischen Strafraum, war es erneut Janni, der den Ball präzise zum 4:1 einschob. Auch nach dem Anschlusstreffer ließen wir nichts mehr anbrennen."