Este und Rosengarten feiern Derbysieg - Maschen die Tabellenführung

Der FC Rosengarten krönt sich spät zum Derbysieger! Nachdem sich beiden Duellanten gute Möglichkeiten auf den Sieg boten, jubelten schließlich die Hausherren. Schließlich servierte der eingewechselte Panajotis Gravanis das Leder auf den Kopf von Erik Max Krüger, der für den umjubelten Führungstreffer sorgte (86.). In der Nachspielzeit machte Cedric Krebs, letzte Woche nach dem Platzverweis gegen Florian Neuhofer noch Aushilfskeeper, der ein Missverständnis der Nenndorfer erlauerte den Deckel drauf (90.+4).

Zunächst unterlief den Moisburgern im eigenen Spielaufbau ein folgenschwerer Fehler, den Michel Elmers mit der Gäste-Führung bestrafte (5.). Este steckte den Rückschlag aber gut weg und antwortete mit einem direkten Freistoß von David Perlitz im Gegenzug (7.), noch im ersten Abschnitt nickte Manuel Maintz eine Perlitz-Hereingabe zur Führung ein (37.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Holvede den Druck, doch nach einem Foul an Timon Kusch übernahm Maintz vom Punkt erfolgreich die Verantwortung (65.). Nachdem Jannes Heins die Ampelkarte sah (83.), legten die Gäste nochmal zu, doch schließlich beantwortete Kusch mit seinem zweiten Saisontor alle offenen Fragen (87.). Der Fernschuss von Elmers zum 4:2-Endstand machte die Begegnung nicht nochmal scharf (88.).

FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Das war ein hartes Stück Arbeit mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Wir haben richtig gut begonnen, haben auch auf den Rückstand gut reagiert. Nach der Pause hatte Holvede dann die stärkste Phase, wo wir nicht mehr die Kontrolle und zu wenig Ballbesitz und Entlastung hatten. Es ist uns aber gelungen, zu den richtigen Zeitpunkten unsere Chancen konsequent zu nutzen. Aufgrund der ersten Halbzeit und er kämpferischen Leistung ist der Sieg verdient."