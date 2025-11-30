Este siegt im Topspiel - Luhdorf feiert den nächsten Sieg

In der Kreisliga Harburg scheint sich ein Dreierkampf um den Aufstiegs- und den Relegationsplatz zu entwickeln. Der FC Este 2012 feiert einen wichtigen Sieg gegen den TSV Winsen/Luhe und distanziert den Verfolger auf acht Zähler. Trotzdem haben die Moisburger die Tabellenführung nicht in der eigenen Hand.
Der MTV Luhdorf-Roydorf bleibt weiterhin oben dran und fährt den nächsten Sieg ein. Dieses Mal krönte sich Marvin Bodenstein mit dem Anbruch der Schlussphase zum Matchwinner für den Aufsteiger (75.). Luhdorf kann Spitzenreiter Este aus eigener Kraft über ein Nachholspiel überholen, dahinter behält VfL Maschen die Pole-Position in eigener Hand mit drei ausstehenden Partien.
In einem wilden Fußball-Spiel legt die SG Salzhausen-Garlstorf eine leidenschaftliche Aufholjagd hin und egalisiert einen 0:3-Rückstand. Letztlich krönte sich aber Scharmbecks Jeremy Scheinemann mit zwei weiteren Toren zu seinem zwischenzeitlichen Führungstreffer zum Matchwinner.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Uns war im Vorhinein klar, dass es auch von den Platzverhältnissen kein attraktives Fußballspiel werden wird. Wir haben unsere Führung zwar leichtfertig hergegeben, nach der Pause aber schnell wieder vorgelegt. Wir freuen uns nun, mit einem verdienten Sieg in die Winterpause zu gehen.“
Nachdem der Buchholzer FC II in der Vorwoche Tabellenführer FC Este 2012 überraschte, sichert sich der BFC den nächsten Punkt. Zunächst schien Vin Klam wieder Siegtorschütze für den TV Welle auszusehen (14.). Doch in den Schlussminuten schoss Timo Klimov die Gäste zu einem wichtigen Punktgewinn (90.).
Die Elstorfer schnupperten dank eines frühen Treffers von Justin Birkholz lange an der dreifachen Punktausbeute (5.). Nach dem Seitenwechsel gingen dem Aufsteiger aber ein wenig die Körner aus. Stephan Ronge feuerte einen Strafstoß unhaltbar unter den Querbalken (71.), nur neun Minuten später krönte sich der Angreifer zum Heidenauer Siegtorschützen (80.).
