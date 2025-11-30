 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
– Foto: Matthias Schlue

Este siegt im Topspiel - Luhdorf feiert den nächsten Sieg

Kreisliga Harburg: Ronge dreht Rückstand für den TSV Heidenau

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Harburg
TSV Heidenau
Fleestedt
Buchholz. FC II
FC Este

In der Kreisliga Harburg scheint sich ein Dreierkampf um den Aufstiegs- und den Relegationsplatz zu entwickeln. Der FC Este 2012 feiert einen wichtigen Sieg gegen den TSV Winsen/Luhe und distanziert den Verfolger auf acht Zähler. Trotzdem haben die Moisburger die Tabellenführung nicht in der eigenen Hand.

Heute, 14:00 Uhr
MTV Luhdorf-Roydorf
MTV Luhdorf-RoydorfLuhdorf-Royd
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt
1
0
Abpfiff

Der MTV Luhdorf-Roydorf bleibt weiterhin oben dran und fährt den nächsten Sieg ein. Dieses Mal krönte sich Marvin Bodenstein mit dem Anbruch der Schlussphase zum Matchwinner für den Aufsteiger (75.). Luhdorf kann Spitzenreiter Este aus eigener Kraft über ein Nachholspiel überholen, dahinter behält VfL Maschen die Pole-Position in eigener Hand mit drei ausstehenden Partien.

Heute, 14:00 Uhr
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA II
SG Salzhausen/Garlstorf
SG Salzhausen/GarlstorfSG Salzhaus.
5
3
Abpfiff

In einem wilden Fußball-Spiel legt die SG Salzhausen-Garlstorf eine leidenschaftliche Aufholjagd hin und egalisiert einen 0:3-Rückstand. Letztlich krönte sich aber Scharmbecks Jeremy Scheinemann mit zwei weiteren Toren zu seinem zwischenzeitlichen Führungstreffer zum Matchwinner.

Heute, 14:00 Uhr
FC Este 2012
FC Este 2012FC Este
TSV Winsen/Luhe
TSV Winsen/LuheWinsen/Luhe
3
2
Abpfiff

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Uns war im Vorhinein klar, dass es auch von den Platzverhältnissen kein attraktives Fußballspiel werden wird. Wir haben unsere Führung zwar leichtfertig hergegeben, nach der Pause aber schnell wieder vorgelegt. Wir freuen uns nun, mit einem verdienten Sieg in die Winterpause zu gehen.“

Heute, 14:00 Uhr
TV Welle
TV WelleTV Welle
Buchholzer FC
Buchholzer FCBuchholz. FC II
1
1
Abpfiff

Nachdem der Buchholzer FC II in der Vorwoche Tabellenführer FC Este 2012 überraschte, sichert sich der BFC den nächsten Punkt. Zunächst schien Vin Klam wieder Siegtorschütze für den TV Welle auszusehen (14.). Doch in den Schlussminuten schoss Timo Klimov die Gäste zu einem wichtigen Punktgewinn (90.).

Heute, 14:00 Uhr
TSV Heidenau
TSV HeidenauTSV Heidenau
TSV Elstorf
TSV ElstorfTSV Elstorf II
2
1
Abpfiff

Die Elstorfer schnupperten dank eines frühen Treffers von Justin Birkholz lange an der dreifachen Punktausbeute (5.). Nach dem Seitenwechsel gingen dem Aufsteiger aber ein wenig die Körner aus. Stephan Ronge feuerte einen Strafstoß unhaltbar unter den Querbalken (71.), nur neun Minuten später krönte sich der Angreifer zum Heidenauer Siegtorschützen (80.).

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Die Jungs haben heute alles an Kraft und Willen reingeworfen, was mit einem sehr kleinen Kader und Spielern, die zuvor bereits bei der 3. Herren aushelfen mussten, möglich war. Nach der frühen Führung verpassen wir es besonders in der ersten Halbzeit, das zweite oder sogar dritte Tor nachzulegen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass uns hinten heraus die Kraft fehlte und die Abstände sowie die Lücken zu groß wurden. Der Sieg für Heidenau geht daher in Ordnung."

Mo., 06.04.2026, 18:00 Uhr
TuS Nenndorf
TuS NenndorfTuS Nenndorf
TSV Holvede-Halvesbostel
TSV Holvede-HalvesbostelHolvede-Hal.
18:00

Mi., 08.04.2026, 20:00 Uhr
FC Rosengarten
FC RosengartenRosengarten
TSV Auetal
TSV AuetalTSV Auetal
20:00

Ihr seid Trainer, Spieler oder Funktionär eines der Teams? Dann schickt uns eure Stimme zum Spiel gerne per E-Mail an lueneburg@fupa.net

Aufrufe: 030.11.2025, 20:30 Uhr
Moritz StuderAutor