Este siegt im Topspiel - Luhdorf feiert den nächsten Sieg

Die Elstorfer schnupperten dank eines frühen Treffers von Justin Birkholz lange an der dreifachen Punktausbeute (5.). Nach dem Seitenwechsel gingen dem Aufsteiger aber ein wenig die Körner aus. Stephan Ronge feuerte einen Strafstoß unhaltbar unter den Querbalken (71.), nur neun Minuten später krönte sich der Angreifer zum Heidenauer Siegtorschützen (80.).

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Die Jungs haben heute alles an Kraft und Willen reingeworfen, was mit einem sehr kleinen Kader und Spielern, die zuvor bereits bei der 3. Herren aushelfen mussten, möglich war. Nach der frühen Führung verpassen wir es besonders in der ersten Halbzeit, das zweite oder sogar dritte Tor nachzulegen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass uns hinten heraus die Kraft fehlte und die Abstände sowie die Lücken zu groß wurden. Der Sieg für Heidenau geht daher in Ordnung."