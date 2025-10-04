Este mit Arbeitssieg vor dem Spitzenspiel - Fleestedt holt Big Points

Mit einem Arbeitssieg am Vaenser Grund stimmt sich der FC Este 2012 auf das Spitzenspiel gegen den MTV Luhdorf-Roydorf ein. Während sich der VfL Maschen einmal mehr auf seine Defensivarbeit verlassen kann, feiert die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II ihren Torjäger Merlin Freitag.
Big Points für den TuS Fleestedt! Mit einer kompakten Defensivleistung legten die Fleestedter den Grundstein für den späteren Erfolg, bei dem sie ihre Nadelstiche erfolgreich setzten. Damit klettert der TuS vorerst auf einen Nichtabstiegsplatz, der TV Welle muss an der Spitze ein wenig abreißen lassen.
TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: „Heute haben wir alle Tugenden gezeigt, die es braucht, um mit einer weitestgehend zusammengewürfelten Truppe ein Team aus dem oberen Tabellendrittel zu schlagen. Wie schon gegen Maschen verteidigen wir sehr diszipliniert und können aber offensiv noch mehr Gefahr entfachen. Ein Sieg, der dem Team in der aktuellen Situation einfach nur gut tut und den wir am Sonntag bestätigen wollen. Auch dort wird jedoch maximaler Einsatz für Zählbares notwendig sein.“
Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II befreit sich mit einem klaren Heimerfolg aus dem Tabellenkeller. Zunächst brachte Ex-Elstorfer Philipp Werner die Gastgeber in die Spur (20., 35.), ehe die Gäste nach dem Seitenwechsel durch das Tor von Claas Meier kurz Hoffnung schöpften (56.). Anschließend gehört die Bühne aber SPA-Stürmer Merlin Freitag, der mit einem Viererpack (60., 68., 81., 90.+3) alle offenen Fragen beantwortete.
Mit dem einen Punkt wahrt der MTV Luhdorf-Roydorf die Tabellenführung und hält den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten aus Heidenau bei fünf Zählern. Der Aufsteiger schnupperte aber sogar an der vollen Punktausbeute, nachdem Sascha Krause die Hausherren mit einem Distanzschuss in Führung beförderte (13.). Nachdem Seitenwechsel meldete sich der TSV aber zurück, sodass Samuel Pauls seinem Team noch den einen Zähler sicherte (69.).
Keine Tore in Buchholz! Die beiden Duellanten schenkten sich in einer intensiven Begegnung nichts, gestanden sich aber auch nicht die nötigen Räume zu, um zu Hochkarätern zu kommen. Während der FC Rosengarten im gesicherten Mittelfeld verweilt, sammelt der BFC einen Punkt für das Polster im Abstiegskampf.
Der VfL Maschen bekleckerte sich am späten Freitagnachmittag nicht unbedingt mit Ruhm, zieht die Begegnung aufgrund eines Last-Minute-Treffers und des fünften Zu-Null-Spiels im siebten Ligaspiel auf seine Seite. Salzhausen stellte den Favoriten lange vor eine knifflige Aufgabe, bis Simon Buttchereit mit der letzten Aktion des Spiels ein unglückliches Eigentor unterlief, durch das der VfL als Dritter aus eigener Kraft die Tabellenführung erobern kann.
Die Moisburger mussten viel investieren, um ihre Siegesserie am Vaenser Grund aufrechtzuerhalten. Immerhin hatte der FC Este nach dem verlorenen Kreispokal-Endspiel im Vorjahr mit den Nenndorfern noch eine Rechnung offen, die sie zumindest an diesem Donnerstagabend mit einem Auswärtssieg beglichen.
Nachdem Timon Kusch die Gäste mit einem Fernschuss den FCE in Führung beförderte (49.), ließ Steffen Albers nur vier Zeigerumdrehungen später den Jubel des Favoriten verstummen (53.). Schließlich bediente sich der Tabellenzweite eines ruhenden Balls, an dessen Anschluss Micha Heins einnickte (83.). Anschließend mussten die Moisburger knifflige Schlussminuten überstehen, in denen der noch 17-jährige Mittelfeldspieler Alexander Torkin die Rote Karte sah (90.).
FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir versäumen es leider, mit den zwei, drei Chancen, die wir hatten, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Als wir dann nach der Pause frühzeitig treffen, dachten wir, dass das der Dosenöffner ist, doch bekommen gleich das 1:1. Dadurch mussten wir bis zur 82. Minute warten, bis uns ein Standard den Siegtreffer bringt, den wir dann in Unterzahl die letzten Minuten plus Nachspielzeit ins Ziel zittern mussten. Insgesamt war das ein dreckiger, ekliger Arbeitssieg, der insgesamt aber verdient ist und den wir gerne mitnehmen. Jetzt freuen wir uns, zu Hause den Tabellenführer zu empfangen und wollen uns dessen Platz zurückerobern.“