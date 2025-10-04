Este mit Arbeitssieg vor dem Spitzenspiel - Fleestedt holt Big Points

Der VfL Maschen bekleckerte sich am späten Freitagnachmittag nicht unbedingt mit Ruhm, zieht die Begegnung aufgrund eines Last-Minute-Treffers und des fünften Zu-Null-Spiels im siebten Ligaspiel auf seine Seite. Salzhausen stellte den Favoriten lange vor eine knifflige Aufgabe, bis Simon Buttchereit mit der letzten Aktion des Spiels ein unglückliches Eigentor unterlief, durch das der VfL als Dritter aus eigener Kraft die Tabellenführung erobern kann.

Die Moisburger mussten viel investieren, um ihre Siegesserie am Vaenser Grund aufrechtzuerhalten. Immerhin hatte der FC Este nach dem verlorenen Kreispokal-Endspiel im Vorjahr mit den Nenndorfern noch eine Rechnung offen, die sie zumindest an diesem Donnerstagabend mit einem Auswärtssieg beglichen.

Nachdem Timon Kusch die Gäste mit einem Fernschuss den FCE in Führung beförderte (49.), ließ Steffen Albers nur vier Zeigerumdrehungen später den Jubel des Favoriten verstummen (53.). Schließlich bediente sich der Tabellenzweite eines ruhenden Balls, an dessen Anschluss Micha Heins einnickte (83.). Anschließend mussten die Moisburger knifflige Schlussminuten überstehen, in denen der noch 17-jährige Mittelfeldspieler Alexander Torkin die Rote Karte sah (90.).

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir versäumen es leider, mit den zwei, drei Chancen, die wir hatten, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Als wir dann nach der Pause frühzeitig treffen, dachten wir, dass das der Dosenöffner ist, doch bekommen gleich das 1:1. Dadurch mussten wir bis zur 82. Minute warten, bis uns ein Standard den Siegtreffer bringt, den wir dann in Unterzahl die letzten Minuten plus Nachspielzeit ins Ziel zittern mussten. Insgesamt war das ein dreckiger, ekliger Arbeitssieg, der insgesamt aber verdient ist und den wir gerne mitnehmen. Jetzt freuen wir uns, zu Hause den Tabellenführer zu empfangen und wollen uns dessen Platz zurückerobern.“