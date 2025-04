Este gewinnt die Pokal-Generalprobe - Holvede bleibt dran

Der MTV Ramelsloh schnupperte mehrfach an der vollen Punktausbeute. Zunächst brachte Shawn Wiechmann die Gäste in Führung (12.), dann handelte sich Winsen sogar noch eine Rote Karte ein (45.). Trotzdem kam Ally Ndikumana zum Ausgleich (54.). In der Nachspielzeit war der Jubel schon groß, als Sylwester Kilian erneut für den MTV traf (90.+1), Erkan Alkan fand jedoch für die Luhestädter erneut eine Antwort (90.+3).