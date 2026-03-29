Este feiert Arbeitssieg und Patzer der Konkurrenz - Elstorf siegt spät

– Foto: Matthias Schlue

Der FC Este 2012 fuhr am Ende einen souveränen 2:0-Erfolg, um die Tabellenführung in der Kreisliga Harburg zu verteidigen. Den Moisburgern hat aber auch gefallen, dass Verfolger Luhdorf nur remis spielte und der VfL Maschen über einen formstarken Tabellenletzten stolperte, der den Abstiegskampf anheizt.

MTV-Trainer Michael Arndt: "Das Spiel ist aus unserer Sicht leicht beschrieben: Spiel auf ein Tor. Aber kein Ertrag. In der 60. Minute dann eine schwere Schulterverletzung unserer Mittelfeldzentrale Bilal Ballout. Damit verbunden auch noch eine lange Spielpause wegen Notarzteinsatz. Es lief einfach heute nicht viel in unsere Richtung. Rosengarten verdient sich am Ende einen Punkt, weil der FC engagiert und extrem defensiv verteidigte. Lediglich ein paar eingestreute Konteransätze kamen vor unser Tor. Unsere Defensive können wir loben, da letztlich nichts zugelassen wurde. Andererseits müssen wir uns aber vorwerfen, dass wir keine unserer wenigen ganz dicken Chancen ausnutzen konnten. Aus unsere Sicht ist dieses insgesamt sehr schwache 0:0 daher ärgerlich."

Während sich der FC Rosengarten einen möglicherweise noch wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sichert, reicht das Remis für den MTV Luhdorf-Roydorf nicht, um an Tabellenführer FC Este 2012 dranzubleiben. Der Vorsprung auf den VfL Maschen beträgt derweil fünf Zähler, der Konkurrent hat aber auch noch drei Nachholspiele in der Hinterhand.

Der TSV Elstorf II macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt und entscheidet ein enges Spiel in den letzten Minuten für sich. Bezirksliga-Leihgabe James Holley kürte sich in der 89. Minute zum Matchwinner. Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Es war insgesamt ein typisches 0:0-Spiel, in dem wir über die gesamte Spielzeit einen leichten Feldvorteil hatten und uns auch die etwas besseren Torchancen erarbeitet haben. Dass das 1:0 dann in der späten Nachspielzeit fällt, ist vom Zeitpunkt her natürlich glücklich. Unter dem Strich ist der Sieg aufgrund unseres Auftritts aber nicht unverdient. Wir sind sehr froh, dieses wichtige Spiel für uns entschieden zu haben."

Kurz vor der Pause fuhren die Moisburger einen Konter, um die schwere Aufgabe in Heidenau zu lösen. Robert Paaschburg legte ab für Manuel Maintz, der das Leder aus kurzer Distanz über die Linie schob (45.). Im zweiten Durchgang war es schließlich ein Fernschuss von Linus Spruth, der den Gästen zu einer entspannteren Schlussphase verhalf (67.). Zudem hat der FCE gerne zur Kenntnis genommen, dass die direkten Verfolger Punkte liegengelassen haben. FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir freuen uns über die drei Punkte und die Ergebnisse. Wir haben den Gegner und das Spiel angenommen. Wenn wir die ganzen Umstände – vor allem den Platz – betrachten, war das heute ein gelungener Tag. Die Jungs haben eine gute Leistung gebracht.“

Der TuS Nenndorf feiert Big Points im Kampf um den Klassenerhalt! Dafür benötigten die Gastgeber in der einen oder anderen Situation auch das nötige Spielglück, weil der Favorit aus Scharmbeck durchaus spielbestimmend war. Kurz vor dem Anbruch der Schlussphase erarbeiten sich die Nenndorfer einen Strafstoß, den sie für den umjubelten 1:0-Erfolg verwandelten (70.).

Die Buchholzer erwischten einen perfekten Start, als René Teschner in Szene gesetzt wurde und zur Führung abschloss (4.). Der Jubel wehrte aber nicht allzu lange, weil Dominik Alexander Zielke den Ausgleich markiert (18.). Der BFC verpasst damit einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, Winsen parkt ein wenig im Niemandsland der Tabelle.

Bevor der VfL Maschen durch die zahlreichen Nachholspiele sein Mammutprogramm im April antritt, muss der Aufstiegsaspirant einen schweren Rückschlag hinnehmen. In der 80. Minute verwandelte Salzhausens Philipp Kremer einen Strafstoß, durch den die SG SaGa die Rote Laterne an den Buchholzer FC II weiterreicht.