Este bestraft Salzhausens Fehler, Nenndorf dreht Rückstand um

Nach Startschwiergkeiten half dem Favoriten ein Foulelfmeter, um in die Spur zu finden. David Perlitz übernahm die Verantwortung und brachte die Gäste in Front (18.). Kurz vor der Pause leistete sich Salzhausen einen Fehlpass im Aufbauspiel, den Robert Paaschburg umgehend bestrafte (43.). Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Moisburger nachzulegen, Tim-Niclas Möller brachte hingegen vom Punkt die Spannung zurück (55.). Letztlich gelang es dem Tabellenführer den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Insgesamt war beiden Teams anzumerken, dass sie damit zu tun hatten, sich an den Rasenplatz zu gewöhnen. Das Spiel war von einem unsauberen Passspiel geprägt. Wir gehen dann aus meiner Sicht glücklich mit 2:0 in Führung, weil wir von zwei Geschenken profitieren und der Gegner zwei Hochkaräter hatte. In der zweiten Halbzeit holen wir sie mit dem Elfmeter unnötig ins Spiel zurück, sodass wir nochmal zittern müssen, weil jeder Fehler bestraft werden kann. Im Großen und Ganzen war es aber ein verdienter Sieg.“