Este bestraft Salzhausens Fehler, Nenndorf dreht Rückstand um

Der FC Este 2012 müht sich beim Tabellenschlusslicht zwar zu einem Sieg, nimmt letztlich aber doch die drei Punkte mit auf die Heimreise. Im Keller der Kreisliga Harburg landen wiederum der FC Rosengarten und der TuS Nenndorf zwei wichtige Erfolge.
Nach Startschwiergkeiten half dem Favoriten ein Foulelfmeter, um in die Spur zu finden. David Perlitz übernahm die Verantwortung und brachte die Gäste in Front (18.). Kurz vor der Pause leistete sich Salzhausen einen Fehlpass im Aufbauspiel, den Robert Paaschburg umgehend bestrafte (43.). Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Moisburger nachzulegen, Tim-Niclas Möller brachte hingegen vom Punkt die Spannung zurück (55.). Letztlich gelang es dem Tabellenführer den Vorsprung über die Zeit zu bringen.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Insgesamt war beiden Teams anzumerken, dass sie damit zu tun hatten, sich an den Rasenplatz zu gewöhnen. Das Spiel war von einem unsauberen Passspiel geprägt. Wir gehen dann aus meiner Sicht glücklich mit 2:0 in Führung, weil wir von zwei Geschenken profitieren und der Gegner zwei Hochkaräter hatte. In der zweiten Halbzeit holen wir sie mit dem Elfmeter unnötig ins Spiel zurück, sodass wir nochmal zittern müssen, weil jeder Fehler bestraft werden kann. Im Großen und Ganzen war es aber ein verdienter Sieg.“
Der FC Rosengarten meldet sich mit einem wichtigen Sieg aus der Winterpause zurück! Moritz Haase kürte sich zum Matchwinner, als er in der 68. Minute den entscheidenden Treffer des Nachmittags markierte. Damit macht der FCR einen ordentlichen Satz in der Tabelle und verschafft sich vorerst eine kleine Lücke auf die Abstiegsplätze.
Der TSV Holvede/Halvesbostel entscheidet das Verfolgerduell für sich und verkürzt den Rückstand auf den direkten Konkurrenten. Michel Elmers (15.) und Malte Weitendorf (38.) brachten die Gastgeber schon im ersten Abschnitt in Front. Mit dem Anbruch der Schlussphase gelang es Doppelpacker Elmers für die vorzeitige Entscheidung zu sorgen.
Der TuS Nenndorf klettert ans rettende Ufer! Dabei deutete zunächst einiges daraufhin, dass sich die Elstorfer Zweitvertretung wichtige Luft verschaffen kann. Jannis-Elia Schulze brachte die Hausherren in Führung (35.), die bis in den zweiten Durchgang Bestand haben sollte. Schließlich gelang es den Nenndorfern jedoch, die Partie in nur vier Zeigerumdrehungen umzubiegen. Benedict-Corbinian Heinrichs glich aus (67.), Lukas Matuschak vollstreckte zum 2:1-Siegtreffer (71.).