Este-Auswärtssieg nach 70 Minuten - Elstorf jubelt im Aufsteigerduell

Sicherlich ist der 5:0-Erfolg des FC Este 2012 ein wichtiger Erfolg für die Moisburger, auf der anderen Seite überschattete das Gastspiel in Fleestedt aber, dass ein TuS-Akteur zusammenbrach und die Hausherren nach 70 Minuten um einen Spielabbruch baten. Im Aufsteigerduell gelingt es dem TSV Elstorf II dank eines Dreierpackers den MTV Luhdorf-Roydorf zu entzaubern.
Holvede legte los wie die Feuerwehr und ging nach nicht einmal 180 Sekunden durch Dorio Dombrowski in Führung (3.). Anschließend blieb der Gastgeber am Drücker und sorgte durch einen Doppelpack von Malte Weitendorf (13., 18.) für die frühe Entscheidung. Jannes Lemmermann sorgte noch vor der Pause für den 4:0-Endstand (37.), mit dem der TSV seinen zweiten Saisonsieg einfährt.
Der FC Este 2012 meldet sich mit dem zweiten Sieg am Stück zurück und klettert in der Tabelle. Trainer Jendrik Matthies schnürte für dünnbesetzte Moisburger selbst die Fußballschuhe und traf doppelt. Schließlich wurde die Partie aber von einem unschönen Zwischenfall überschattet: Ein TuS-Akteur brach mit Luft- und Herzproblemen zusammen, weswegen die Hausherren um einen Spielabbruch baten. Dem betroffenen Spieler gehe es den Umständen entsprechend gut.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir sind mit dem allerletzten Aufgebot angereist, fairerweise war Fleestedt aber auch personell gebeutelt. Wir haben versucht früh zu pressen und gehen darüber dann auch in Führung. Der Gegner hatte eine Möglichkeit, das 1:1 zu machen – dann wäre es vielleicht anders gelaufen, aber so war das Spiel nach 30 Minuten entschieden. Insgesamt ist der Sieg in der Höhe verdient. Dass Fleestedt das Spiel unter den Umständen nicht fortsetzen wollte, ist verständlich. Wir wünschen dem Spieler alles Gute.“
Während Salzhausen mit der Roten Laterne im Tabellenkeller bleibt, stellt der TV Welle den Kontakt zur Spitzen her. Bjarne Heins brachte die Überlegenheit der Gäste nach einem Zuspiel von Marcel Albert auf die Ergebnistafel (30.). Nach dem Seitenwechsel gelang es SaGa jedoch, die schnelle Antwort durch Tim-Niclas Möller zu liefern und ein wenig Oberwasser zu bekommen (49.). Schließlich gelang es dem TVW doch nochmal, einen Gang hochzuschalten und kurz vor Schluss durch Doppelpacker Heins den umjubelten Siegtreffer zu erzielen (88.).
Nach den beiden Startniederlagen fährt der TSV Auetal den erwünschten ersten Saisonsieg ein. Bjarne Raßmann brachte die Toppenstedter im ersten Durchgang in Führung (19.), Kai Gödeke legte nach einem Eckball nach (53.). Als Lasse Speckin BFC-Schlussmann Moritz Thieme das Leder vom Fuß stibitze, traf er einfach ins verwaiste Tor (67.). Dass Oliver Baumann den BFC auf die Ergebnistafel brachte (75.), wusste Julian Schacht nach einem weiteren ruhenden Ball zu egalisieren (82.).
Keine Tore zum Abschluss des Spieltags! Der FC Rosengarten kann mit dem Punkt aber vermutlich etwas besser leben, weil Torhüter Florian Neuhofer für einen Klärungsversuch mit der Hand außerhalb seines Strafraums die Rote Karte sah (50.). Anschließend verteidigte der FCR seinen Zähler in Unterzahl bis ins Ziel.
Kurz vor der Pause brachte Samuel Pauls den TSV Heidenau in Führung (40.), im zweiten Abschnitt legte Meikel Koslowski nach (57.). Die Nenndorfer wehrten sich aber gegen die Pleite und fanden durch Justin Oldenburg schnell den Anschluss (60.). Letztlich hielt der TSV aber die Führung und durfte den zweiten Saisonsieg feiern.
Der TSV Elstorf II fügt im Aufsteigerduell dem MTV Luhdorf-Roydorf die erste Niederlage zu. Die Hausherren begannen auch spielbestimmend, liefen aber trotzdem einem Rückstand hinterher. Im zweiten Abschnitt bogen die Elstorfer das Geschehen dann um, Kevin Machado de Magalhaes war mit einem Dreierpack der Matchwinner.
TSV-Co-Trainer Dennis Brandt: "In den ersten 15 Minuten waren wir klar die spielbestimmende Mannschaft und hätten bereits mit 2:0 in Führung gehen können. Doch Luhdorf zeigte sich effektiv und erzielte mit dem ersten gefährlichen Angriff das 0:1. Danach dauerte es bis nach der Pause, ehe wir dem Spiel wieder unseren Stempel aufdrücken konnten und den schnellen Ausgleich schafften. Mit dem Führungstreffer in der 60. Minute kamen wir immer besser ins Spiel und hätten die Führung sogar noch deutlicher ausbauen können. Nach dem 4:1 kam Luhdorf noch einmal auf 4:2 heran. In den letzten zehn Minuten konnten wir das Ergebnis jedoch souverän über die Zeit bringen und feierten am Ende einen verdienten Sieg. Nun nutzen wir die spielfreie Woche, um neue Kräfte zu sammeln und uns bestmöglich auf das Derby gegen Este vorzubereiten."