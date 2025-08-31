Este-Auswärtssieg nach 70 Minuten - Elstorf jubelt im Aufsteigerduell

Holvede legte los wie die Feuerwehr und ging nach nicht einmal 180 Sekunden durch Dorio Dombrowski in Führung (3.). Anschließend blieb der Gastgeber am Drücker und sorgte durch einen Doppelpack von Malte Weitendorf (13., 18.) für die frühe Entscheidung. Jannes Lemmermann sorgte noch vor der Pause für den 4:0-Endstand (37.), mit dem der TSV seinen zweiten Saisonsieg einfährt.

Der FC Este 2012 meldet sich mit dem zweiten Sieg am Stück zurück und klettert in der Tabelle. Trainer Jendrik Matthies schnürte für dünnbesetzte Moisburger selbst die Fußballschuhe und traf doppelt. Schließlich wurde die Partie aber von einem unschönen Zwischenfall überschattet: Ein TuS-Akteur brach mit Luft- und Herzproblemen zusammen, weswegen die Hausherren um einen Spielabbruch baten. Dem betroffenen Spieler gehe es den Umständen entsprechend gut.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir sind mit dem allerletzten Aufgebot angereist, fairerweise war Fleestedt aber auch personell gebeutelt. Wir haben versucht früh zu pressen und gehen darüber dann auch in Führung. Der Gegner hatte eine Möglichkeit, das 1:1 zu machen – dann wäre es vielleicht anders gelaufen, aber so war das Spiel nach 30 Minuten entschieden. Insgesamt ist der Sieg in der Höhe verdient. Dass Fleestedt das Spiel unter den Umständen nicht fortsetzen wollte, ist verständlich. Wir wünschen dem Spieler alles Gute.“