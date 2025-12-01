Esslingen schockt Donzdorf – Heiningen und Ebersbach ziehen vorbei

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils brachte eine Zäsur im Titelrennen: Spitzenreiter Donzdorf ging in Esslingen mit 1:5 unter und verlor die Tabellenführung an Heiningen und Ebersbach/Fils. Während die neue Spitze souverän siegte, feierten Kirchheim/Teck und Weilheim/Teck deutliche Erfolgserlebnisse. Im Keller verpasst Plochingen gegen Jesingen kurz vor Schluss den Befreiungsschlag, Geislingen II geht erneut unter – und Berkheim kassiert eine weitere bittere Pleite.

Salach und Oberboihingen trennten sich nach einem umkämpften Duell mit 2:2. Sat traf doppelt für die Gastgeber (4., 34.), doch Oberboihingen kämpfte sich zurück: Wallner verkürzte kurz vor der Pause (40.), Röseke glich in der 72. Minute aus. Salach verpasst damit den Sprung in die obere Hälfte, Oberboihingen sammelt einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

In einem intensiven Kellerduell verpasste Plochingen nur Sekunden vor Schluss den Auswärtssieg. Sascha Flegel brachte die Gastgeber in der fünfzigsten Minute in Führung, doch Lucas Gehret glich per Foulelfmeter aus (59.). In der Schlussphase drehte sich das Momentum erst gegen Jesingen, als Lukas Werner die Gäste in der 86. Minute in Führung brachte, und erneut zurück: Daniel Kannapin traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:2. Ein Ergebnis, das keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft – Jesingen bleibt tief im Abstiegskampf, Plochingen kann sich nicht entscheidend absetzen.

Die Gäste aus Frickenhausen erwischten den besseren Start in die zweite Hälfte. In der 49. Minute brachte Sergio Portale den 1. FC Frickenhausen in Führung – ein Rückschlag, der zu diesem Zeitpunkt nahtlos in die schwierige Saison der Berkheimer passte. Doch nur zwei Minuten später veränderte sich die Stimmung schlagartig. Michael Wamsler glich in der 51. Minute aus. Von da an spielte Berkheim befreiter, mutiger. Der Lohn folgte in einer umkämpften Schlussphase. Zunächst drehte Sebastian Franken in der 75. Minute die Partie mit dem Treffer zum 2:1. Nur fünf Minuten später setzte Alejandro Bartmann nach und erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Innerhalb von gut einer halben Stunde hatte Berkheim das Spiel vollständig in seine Richtung gezogen.

Ein Klassenunterschied wurde sichtbar: Heiningen ließ dem Tabellenletzten keine Chance und untermauerte mit einem 9:0-Auswärtssieg seine Ambitionen auf die Herbstmeisterschaft. Kevin Vincek eröffnete früh (3.), Dennis Kleber legte nach (9.) – danach spielte nur noch Heiningen. Carmelo Trumino traf dreimal (32., 37., 68.), Tom Glaser (78.) und erneut Kleber per Strafstoß (80.) erhöhten, ehe Vincek den Schlusspunkt setzte (82.). Geislingen II bleibt mit einem Punkt Letzter, während Heiningen mit imposanten 74 Treffern die torgefährlichste Mannschaft der Liga bleibt. ---

Ebersbach/Fils ist endgültig im Titelrennen angekommen. Im Topspiel in Faurndau zeigte der SVE eine bemerkenswerte Effizienz und drehte die Partie in einer spektakulären Schlussphase. Manuel Tamas traf zur Führung (37.), bevor Runza per Strafstoß ausglich (41.). Danach blieb lange alles offen – bis kurz vor Schluss. Grünenwald traf zuerst (82.), gefolgt von Zimmermann (90.+1) und Roos (90.+3). Drei Tore binnen Sekunden entschieden ein lange ausgeglichenes Duell und hoben Ebersbach/Fils auf Platz zwei. ---

Weilheim/Teck bleibt eine der stabilsten Aufsteiger-Mannschaften der vergangenen Jahre. Nach dem Rückstand kurz vor der Pause durch Lukas Löw drehte die Elf um Trainer Salvatore De Rosa nach der Pause auf. Hoyler traf zum Ausgleich nach Denkendorfs frühem Eigentor (50.), anschließend erhöhten Reick (68.) und Libhafsky (75.). Denkendorf blieb engagiert, doch die individuelle Qualität der Gastgeber entschied die Partie. Weilheim/Teck rückt auf Rang sechs vor – Denkendorf verharrt im Mittelfeld. ---

In einer wilden Schlussphase entschied Kirchheim/Teck ein torreiches Spiel deutlich für sich. Nachdem Öneri die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte (15.), drehte Kirchheim die Partie spät und eindrucksvoll: Crisigiovanni traf zum Ausgleich (69.), Shalaj per Strafstoß zur Führung (79.). Nach dem erneuten Ausgleich durch Özkahraman (84.) brach Türkspor ein. Čolić (85.), Shalaj (88.), Adeneler (90.+3) und Zylfijaj (90.+5) sorgten für ein deutliches Endergebnis. Auch ein verschossener Strafstoß von Čolić konnte Kirchheim nicht stoppen – der VfL behauptet Platz vier mit Nachdruck. ---

Die Überraschung des Spieltags! Esslingen zerlegte Tabellenführer Donzdorf mit einer beeindruckenden Mischung aus Tempo, Mut und Kaltschnäuzigkeit. Hannak eröffnete den Torreigen (14.), Gedik glich zwischenzeitlich aus (30.), doch Esslingen antwortete eiskalt: Hannak (42.), Kogios (56.), erneut Hannak (88.) und Ragg (89.) machten aus einer offenen Partie eine Machtdemonstration. RSK setzt ein Ausrufezeichen im Spitzenfeld, Donzdorf rutscht nach seiner zweiten Saisonniederlage auf Rang drei – und muss das Ergebnis erst einmal verdauen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________