Essingen zerlegt Nöttingen – Aalen und Mannheim dominieren weiter

Ein echtes Fußball-Spektakel bot der TSV Essingen beim 6:2 gegen den FC Nöttingen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehten die Gastgeber nach der Pause auf und überrollten die Gäste förmlich. Nöttingen ging durch Tasos Leonidis in der 18. Minute in Führung, Matej Mijic erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0. Doch dann startete Essingen ein furioses Comeback: Janik Wiedmann traf in der 61. Minute, Erman Kilic glich nur eine Minute später aus. Niklas Groiß (65.), Benjamin Dudda (70.) und erneut Kilic mit zwei weiteren Treffern (72. und 84.) sorgten für eine wahre Torlawine. Ein Statement-Sieg für Essingen, der die Mannschaft zurück in die Spitzengruppe bringt. ---

Der VfR Mannheim zeigte sich im Duell mit dem 1. CfR Pforzheim in bester Form und gewann souverän mit 4:1. Pasqual Pander brachte die Hausherren in der 21. Minute in Führung, doch Dominik Salz glich nur zwei Minuten später aus. Danach übernahmen die Mannheimer das Kommando: Kevin Krüger (34.), Shaban Veselaj (50.) und Raphael Akoto (85.) erzielten die Treffer zum Heimerfolg. Mit diesem Sieg festigt Mannheim Platz zwei und bleibt Spitzenreiter VfR Aalen auf den Fersen. ---

Der 1. Göppinger SV hat sich mit einem 5:1-Sieg gegen die TSG Backnang eindrucksvoll zurückgemeldet. Denis Lübke eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, ehe Niklas Benkeser acht Minuten später ausglich. Nach dem Seitenwechsel war Göppingen jedoch nicht zu stoppen: Maximilian Ziesche (54.), Filip Milisic per Handelfmeter (66.), Gentian Lekaj (73.) und Chigaemezu Francis Ubabuike (89.) machten den Kantersieg perfekt. Ein wichtiger Erfolg für den Tabellen-Sechzehnten. ---

Der FC Denzlingen hat beim 1. FC Normannia Gmünd seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Das entscheidende Tor erzielte Martin Butov in der 32. Minute. In einer kampfbetonten Partie fehlte den Gastgebern die Durchschlagskraft, während Denzlingen mit viel Einsatz und kompakter Defensive überzeugte. Mit den drei Punkten verkürzt der Aufsteiger den Rückstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller – für Gmünd hingegen war es ein bitterer Rückschlag im Abstiegskampf. ---

In einer spannenden Partie teilten sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der FV Ravensburg beim 2:2 die Punkte. Daniele Gabriele brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, doch Bleart Dautaj glich postwendend per Foulelfmeter aus. Noch vor der Pause traf Gabriele erneut (35.). Erst in der Nachspielzeit rettete Onesi Kuengienda (90.+3) mit seinem späten Ausgleich den Punkt für die Gastgeber. ---

Der FC 08 Villingen feierte beim Karlsruher SC II einen klaren 4:0-Auswärtserfolg. Fabio Pfeifhofer brachte die Gäste in der 29. Minute auf Kurs, ehe Christian Derflinger (78.), Gabriel Cristilli (84.) und Kevin Müller (90.) die Partie entschieden. Villingen präsentierte sich in allen Mannschaftsteilen stark und nutzte seine Chancen eiskalt. ---

Im Duell zwischen dem FSV Hollenbach und Türkspor Neckarsulm gab es keinen Sieger. Das torlose 0:0 spiegelte den Spielverlauf wider – viele Zweikämpfe, wenige klare Torchancen. Beide Teams hielten sich defensiv stabil, verpassten aber den entscheidenden Moment in der Offensive. ---