Essingen makellos, Villingen mit 5:0, Hollenbach in Unterzahl top

Essingen bleibt auch nach dem fünften Spiel ohne Punktverlust und setzt seine beeindruckende Serie fort. Jannik Pfänder sorgte bereits in der 12. Minute für den Führungstreffer. In einer umkämpften Partie hielt die Defensive der Gastgeber allen Angriffen der Göppinger stand. In der 74. Minute war es erneut Jannik Pfänder, der mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand herstellte. ---

Ein Spiel voller Dramatik sahen die 350 Zuschauer in Hollenbach. Hannes Scherer brachte die Hausherren in der 15. Minute in Führung und legte in der 54. Minute das 2:0 nach. Nach einer Roten Karte gegen Juan Faßbinder in der 27. Minute mussten die Gastgeber lange in Unterzahl agieren. Matej Mijic verkürzte in der 82. Minute, doch Jonas Limbach stellte in der 83. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Tasos Leonidis zum 3:2, doch Hollenbach rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Der VfR Mannheim setzte sich klar gegen Bissingen durch und bleibt in der Spitzengruppe. Alexandru Paraschiv traf in der 26. Minute zur Führung, bevor Pasqual Pander in der 70. Minute nachlegte. Trotz einer Roten Karte für Lennart Thum in der 64. Minute blieb Mannheim dominant. In der Nachspielzeit sorgte Vincent Hofer mit dem 3:0 für den Endstand. ---

Ein intensives Spiel in Reutlingen bot den Zuschauern Dramatik bis in die Schlussminuten. Konstantinos Markopoulos verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Fabijan Domic (39.) und Lukas Hornek (41.) drehten die Partie für die Gäste. Nach der Pause glich Maxim Schmalz in der 52. Minute aus. In der 83. Minute war es Philipp Majewski, der die Reutlinger mit seinem Treffer zum 3:2 erlöste. ---

Türkspor Neckarsulm lieferte dem CfR Pforzheim einen harten Kampf, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Tim Schwaiger brachte die Gäste in der 35. Minute per Foulelfmeter in Führung und legte in der 55. Minute nach. Zwar verkürzte Melvin Avdic in der 84. Minute, doch zum Punktgewinn reichte es nicht. ---

Morgen, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen FC Denzlingen Denzlingen 15:00 PUSH

Aufsteiger Türkischer SV Singen liegt aktuell auf Platz 15 und sucht nach Punkten, während Denzlingen auf Rang neun mit vier Punkten stabilisiert hat. Beide Teams haben am vorherigen Spieltag jeweils ein Unentschieden oder einen Sieg erzielt und wollen nachlegen. ---