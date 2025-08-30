 2025-08-28T05:22:00.927Z

Essingen makellos, Villingen mit 5:0, Hollenbach in Unterzahl top

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Die Fortsetzung des 5. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg hielt spektakuläre Ergebnisse bereit. Essingen verteidigte mit einem Heimsieg die Tabellenführung, Villingen meldete sich mit einem deutlichen Kantersieg zurück, und Hollenbach kämpfte sich in Unterzahl zu einem leidenschaftlichen Erfolg.

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
2
0
Abpfiff

Von Beginn an entwickelte sich ein zähes Ringen. Die Schlüsselszene des Spiels folgte in der 78. Minute: Calvin Körner wurde nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Mit einem Mann mehr erhöhte der VfR den Druck spürbar und wurde schließlich belohnt. In der 80. Minute erzielte Oleksii Ohurtsov das erlösende 1:0, bevor Sasa Maksimovic in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem Treffer den Sieg endgültig sicherte.

Heute, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
5
0

Vor 509 Zuschauern lieferte Villingen eine starke Leistung ab. Fabio Pfeifhofer brachte die Hausherren in der 27. Minute in Führung, bevor Kevin Müller in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause sorgte Marcel Sökler mit Treffern in der 47. und 64. Minute für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Christian Derflinger in der 67. Minute. Oberachern fand über 90 Minuten kein Mittel gegen die effiziente Offensive der Gastgeber.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
2
0

Essingen bleibt auch nach dem fünften Spiel ohne Punktverlust und setzt seine beeindruckende Serie fort. Jannik Pfänder sorgte bereits in der 12. Minute für den Führungstreffer. In einer umkämpften Partie hielt die Defensive der Gastgeber allen Angriffen der Göppinger stand. In der 74. Minute war es erneut Jannik Pfänder, der mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand herstellte.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
3
2
Abpfiff

Ein Spiel voller Dramatik sahen die 350 Zuschauer in Hollenbach. Hannes Scherer brachte die Hausherren in der 15. Minute in Führung und legte in der 54. Minute das 2:0 nach. Nach einer Roten Karte gegen Juan Faßbinder in der 27. Minute mussten die Gastgeber lange in Unterzahl agieren. Matej Mijic verkürzte in der 82. Minute, doch Jonas Limbach stellte in der 83. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Tasos Leonidis zum 3:2, doch Hollenbach rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Heute, 15:30 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
3
0
Abpfiff

Der VfR Mannheim setzte sich klar gegen Bissingen durch und bleibt in der Spitzengruppe. Alexandru Paraschiv traf in der 26. Minute zur Führung, bevor Pasqual Pander in der 70. Minute nachlegte. Trotz einer Roten Karte für Lennart Thum in der 64. Minute blieb Mannheim dominant. In der Nachspielzeit sorgte Vincent Hofer mit dem 3:0 für den Endstand.

Heute, 15:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
3
2
Abpfiff

Ein intensives Spiel in Reutlingen bot den Zuschauern Dramatik bis in die Schlussminuten. Konstantinos Markopoulos verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Fabijan Domic (39.) und Lukas Hornek (41.) drehten die Partie für die Gäste. Nach der Pause glich Maxim Schmalz in der 52. Minute aus. In der 83. Minute war es Philipp Majewski, der die Reutlinger mit seinem Treffer zum 3:2 erlöste.

Heute, 17:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
1
2
Abpfiff

Türkspor Neckarsulm lieferte dem CfR Pforzheim einen harten Kampf, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Tim Schwaiger brachte die Gäste in der 35. Minute per Foulelfmeter in Führung und legte in der 55. Minute nach. Zwar verkürzte Melvin Avdic in der 84. Minute, doch zum Punktgewinn reichte es nicht.

Morgen, 15:00 Uhr
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
15:00

Aufsteiger Türkischer SV Singen liegt aktuell auf Platz 15 und sucht nach Punkten, während Denzlingen auf Rang neun mit vier Punkten stabilisiert hat. Beide Teams haben am vorherigen Spieltag jeweils ein Unentschieden oder einen Sieg erzielt und wollen nachlegen.

Morgen, 15:00 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
15:00

Der Karlsruher SC II (Platz 16) empfängt Ravensburg (Platz 13), beide Mannschaften mussten in den ersten vier Spielen jeweils zwei Niederlagen verkraften und stehen damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Heimsieg wäre für KSC II besonders wichtig, um nicht auf dem Tabellenende zu verharren.

