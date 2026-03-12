Essingen gegen Pforzheim: Köpf warnt vor der „Überraschungstüte“

– Foto: Carsten Trebuth

Der Oberligist TSV Essingen möchte nach dem Auswärtssieg in Göppingen nachlegen. Gegen den CfR Pforzheim (Samstag, 14.30 Uhr) wartet jedoch eine schwer einzuschätzende Aufgabe – auch wegen des Trainerwechsels beim Gegner.

Es war ein insgesamt glücklicher, aber hart erarbeiteter Sieg, den der TSV Essingen am vergangenen Samstag beim Göppinger SV errang. Im ersten Durchgang war Jerome Weisheit mit zwei Glanzparaden zur Stelle, ehe Erman Kilic in der zweiten Halbzeit nach feiner Vorarbeit von Blend Etemi den 1:0-Siegtreffer erzielte. Das Comeback von Etemi nach einer Verletzung war wichtig für die Essinger. Der 22-Jährige – in der Hinrunde meist als Innenverteidiger aufgeboten – agierte auf der rechten Abwehrseite und hielt 90 Minuten durch. „Das war mehr Spielzeit als erwartet“, so Köpf, der sich mit dem Auftritt von Etemi sehr zufrieden zeigte: „Er hat einen sehr guten Spielaufbau, wir wollten ihn oft ins Andribbeln bringen. Das Tor bereitet er super vor.“

Zur Mannschaftsleistung im Spiel gegen Göppingen sagt Köpf rückblickend: „Unser Spiel mit dem Ball war stark ausbaufähig, was aber auch dem Platz geschuldet war. Gegen Pforzheim wollen wir wieder aktiver auftreten und selbst mehr Ballbesitz haben.“ Dabei könnte Etemi eventuell wieder im Abwehrzentrum auflaufen, denn der Einsatz von Abwehrchef Patrick Auracher ist krankheitsbedingt fraglich. Auch Lirim Hoxha war zuletzt krank und könnte ausfallen. Darüber hinaus fehlen Yusuf Coban, Daniel Schelhorn und Julian Biebl.

Neuer Trainer bei Pforzheim

Der kommende Gegner erlebt momentan eine schwere Phase. Jahresübergreifend holten die Pforzheimer aus den vergangenen neun Spielen nur vier Punkte und sind in der Tabelle auf Rang zwölf abgerutscht. Mit Dirk Rohde feiert nun ein neuer Trainer gegen den TSV sein Debüt an der Seitenlinie. Köpf spricht deshalb mit Blick auf die erwartete Spielweise der Pforzheimer von einer „Überraschungstüte“. Rohde, der in den vergangenen beiden Saisons den FC Nöttingen in der Oberliga coachte, genießt bei Köpf ein hohes Ansehen: „Er ist ein sehr, sehr guter Trainer, hat in Nöttingen einen überragenden Job gemacht und wird in Pforzheim wieder Kräfte freisetzen.“ Köpf hat zur Vorbereitung auch vergangene Spiele des FC Nöttingen analysiert und möchte sich taktisch auf alle Eventualitäten vorbereiten.

Mit einem weiteren Dreier könnte der TSV bereits auf 39 Punkte kommen und darüber hinaus Platz drei zunächst verteidigen.