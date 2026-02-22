Essingen: "Die wichtigen Entscheidungen wurden gegen uns gepfiffen"

– Foto: Imago Images

Zwei Tore, ein Platzverweis und viele strittige Szenen: Das Oberliga-Derby zwischen dem 1. FC Normannia Gmünd und dem TSV Essingen bot Spannung bis zum Schluss – und brachte unter dem Strich einen Punkt für beide Mannschaften.

Der Andrang hielt sich aufgrund der schlechten Witterung in Grenzen. Rund 350 Zuschauer fanden den Weg zum Duell des abstiegsbedrohten FCN mit dem Tabellenvierten aus Essingen.

Nach dem Schlusspfiff gab es dann doch einige Situationen aufzuarbeiten. Schiedsrichter Timon Ulrich hatte auf dem nassen Kunstrasen im Gmünder Schwerzer alle Hände voll zu tun und musste zahlreiche knifflige Entscheidungen treffen.

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start: Bereits nach wenigen Sekunden war Manuel Abele im Gmünder Sechzehner beinahe in Schussposition. Kurz darauf verlängerte Niklas Groiß eine Ecke clever per Hacke, der FCN konnte gerade noch klären. Die Hausherren positionierten sich abwartend in einer 4-4-2-Formation, bekamen aber vor allem ihre rechte Defensivseite zu Beginn überhaupt nicht in den Griff. Immer wieder inszenierte Essingens Linksverteidiger Besnik Koci gefährliche Angriffe. So auch in der zehnten Minute, als Koci bis kurz vor den Strafraum dribbelte und den Ball auf Erman Kilic durchsteckte, der an seinem Geburtstag aus spitzem Winkel zum 0:1 traf.

Gmünd wird etwas besser

Die erste Annäherung des FCN gab es in der 18. Minute: Niklas Hofmeister wurde bei einem Konter auf der rechten Seite eingesetzt. Seinen Schuss aufs lange Eck wehrte Jerome Weisheit nach vorne ab, wo Janik Wiedmann hellwach war und vor Marvin Gnaase klären konnte. In der 20. Minute dann die erste strittige Schiedsrichterentscheidung: Erman Kilic drang von der rechten Seite in den Strafraum ein und ging nach einem Zweikampf mit Miladin Filipovic zu Boden. Der Unparteiische entschied auf Schwalbe und Gelb für Kilic.

Während Köpf in dieser Szene einen „glasklaren Elfmeter“ gesehen hatte, wünschte sich Gmünds Trainer Zlatko Blaskic, dass die Spieler nicht bei jedem kleinen Kontakt direkt hinfallen sollten. „Er zieht ihm ja nicht das Standbein weg, da kann er auch weiterlaufen“, so die Einschätzung von Blaskic. In der 35. Minute brachte ein Freistoß von Koci Gefahr, der Ball flog allerdings knapp am Pfosten vorbei.

Die Normannia konnte die Partie ab Mitte der ersten Halbzeit ausgeglichener gestalten, hatte selbst mehr Ballbesitz und kam über den schnellen Hofmeister zu zwei ordentlichen Gelegenheiten. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber verbessert und versuchten, die stabil stehende Essinger Defensive unter Druck zu setzen.

Platzverweis verändert das Spiel

Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Alexander Aschauer in der 60. Minute, der nach einer Flanke von Nico Molinari den Ball an Weisheit vorbei köpfte. Doch Patrick Auracher antizipierte richtig und kratzte die Kugel von der Linie. Wenig später die nächste schwierige Entscheidung für den Schiedsrichter: Wiedmann stieg zum Kopfball hoch, kam etwas aus der Balance und traf am Ende seinen Gegenspieler. Der Essinger Kapitän blieb einige Zeit liegen und bekam dann vom Unparteiischen die Ampelkarte unter die Nase gehalten.

„Ich glaube, dass Janik zuerst gefoult wird. Er fährt dann seinen Arm aus, um sich abzufangen, und trifft dabei einen Gegenspieler. Die Karte kann man vielleicht geben“, so Köpf zu dieser Situation. Kurz darauf war es Jannik Pfänder, der im Mittelfeld Molinari rüde am Knöchel traf und mit der Gelben Karte gut bedient war.

In der 78. Minute hätte dann aber wieder Gleichzahl auf dem Platz herrschen können, denn der gelbvorbelastete Marvin Gnaase foulte Gökalp Kilic kurz vor dem Strafraum. Doch Ulrich ließ Vorteil laufen und verzichtete anschließend auf die Ampelkarte für den Spielmacher der Normannia. „Gnaase muss mit Gelb-Rot vom Platz fliegen“, so Köpf. Blaskic entgegnete, dass dann auch Pfänder zuvor die Rote Karte hätte sehen müssen.

Zwei Trainer, zwei Meinungen – und Fußball wurde dann auch noch gespielt. Die Essinger verteidigten in der Schlussphase in einem tiefen 4-4-1-Block und machten das solide. Gmünd hatte nun zwar viel Ballbesitz, kam aber nicht zwingend vor das Tor. Der TSV dagegen konnte vor allem über den eingewechselten Dominik Gebel, der über die rechte Seite noch einige gute Aktionen hatte, immer wieder für Entlastung sorgen.

In der 85. Minute dann aber doch der Ausgleich: Hofmeister dribbelte quer vor der Strafraumgrenze und brachte den Ball in Richtung Tor, wo Gnaase richtig stand und aus der Drehung zum 1:1 einschoss. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sogar die Chance für die Normannia auf den Doppelschlag, doch Aschauer scheiterte nach schöner Vorarbeit von Hofmeister an Weisheit.

Die Partie war in den letzten Minuten wieder offener. In der 91. Minute ging Auracher nach einem Zweikampf im Gmünder Strafraum zu Boden. „Er stellt clever seinen Körper rein, das ist ein Elfmeter“, so Köpf zu dieser Situation, bei der auch Blaskic diesmal nicht widersprechen wollte. In der 94. Minute dann noch einmal eine Chance für die Essinger, als Groiß nach einer Ecke aus der Drehung ganz knapp am Tor vorbeischoss.

Köpf zog am Ende folgendes Fazit: „Die wichtigen Entscheidungen wurden gegen uns gepfiffen. Aber das will ich jetzt nicht vorschieben. Wir hätten den Sack früher zumachen müssen. So war es am Ende ein gerechtes Unentschieden.“