Essingen behauptet Rang drei, Singen lässt Bissingen leben

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Zum Abschluss des 25. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg standen am Sonntag noch zwei Partien an, die in völlig unterschiedlichen Tabellenregionen Gewicht hatten. TSV Essingen festigte mit einem Heimsieg seinen starken dritten Platz, während sich der Türkische SV Singen und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen in einem direkten Duell im unteren Bereich die Punkte teilten. Es war ein Sonntag, der keine Torflut brachte, aber dennoch spürbare Folgen für das Tabellenbild hatte.

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In einer hart umkämpften Begegnung vor 361 Zuschauern sicherte sich der FC 08 Villingen einen knappen Heimerfolg gegen den FV Ravensburg. Das einzige Tor des Tages fiel kurz nach dem Seitenwechsel, als Gian-Luca Feißt in der 48. Minute den Treffer zum 1:0 markierte. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die 100 Zuschauer in Neckarsulm, bei dem der Tabellenletzte über sich hinauswuchs. Der FC Denzlingen ging durch Nikita Ebel in der 17. Minute und Martin Butov in der 37. Minute mit 0:2 in Führung. Nach der Pause kam Türkspor Neckarsulm zurück: Cristian Gilés Sanchez verkürzte in der 59. Minute auf 1:2. In einer wilden Schlussphase erhöhte erneut Nikita Ebel in der 70. Minute auf 1:3, worauf Neckarsulm durch Burak Alabas in der 74. Minute und erneut Cristian Gilés Sanchez in der 76. Minute zum 3:3 ausglich. Das letzte Wort hatte jedoch der überragende Nikita Ebel, der in der 85. Minute mit seinem dritten Treffer den 3:4-Endstand für Denzlingen besiegelte. ---

Vor 285 Zuschauern im Brötzinger Tal teilten sich der 1. CfR Pforzheim und die TSG Backnang die Punkte in einem Duell, das erst in der Schlussphase seine Höhepunkte fand. Die Gastgeber gingen durch Marcel Bahm in der 62. Minute mit 1:0 in Führung und sahen lange wie der sichere Sieger aus. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste zurück: Fabijan Domic verwandelte in der 90.+1 Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand. ---

Der FC Nöttingen verpasste es vor 498 Zuschauern, einen Heimsieg gegen den SSV Reutlingen über die Zeit zu bringen. Die Hausherren starteten furios durch Tore von Stefan Zimmermann in der 7. Minute und Khery Hamka in der 18. Minute zum 2:0. Kurz vor der Pause gelang Terry Asare in der 42. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1. In einer dramatischen Schlussminute erlöste Noah-Elias Maurer die Gäste mit dem Ausgleich zum 2:2 in der 90. Minute. ---

Im hochspannenden Gipfeltreffen der beiden Top-Teams der Liga gab es keinen Gewinner. Der VfR Mannheim empfing den Tabellenführer VfR Aalen in einer Partie, die durch zwei Strafstöße entschieden wurde. Zunächst brachte Alexander Esswein die Mannheimer in der 72. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn nur zwei Minuten später glich Sasa Maksimovic in der 74. Minute, ebenfalls durch einen Foulelfmeter, zum 1:1 aus. Aalen behauptet damit die Tabellenführung mit zwei Punkten Vorsprung vor Mannheim. ---

Einen deutlichen Heimerfolg feierte der FSV Hollenbach gegen den 1. Göppinger SV. Niklas Dörr eröffnete in der 37. Minute den Torreigen mit dem 1:0. In der zweiten Halbzeit schraubten Hannes Scherer in der 58. Minute und Jonas Limbach in der 67. Minute das Ergebnis auf 3:0 hoch. In der Schlussphase gelang Gentian Lekaj in der 90. Minute der Ehrentreffer zum 3:1, bevor Julian Henning in der 90.+1 Minute den 4:1-Endstand herstellte. ---

Die Reserve des Karlsruher SC musste sich vor heimischer Kulisse dem 1. FC Normannia Gmünd geschlagen geben. Zum Matchwinner für die Gäste avancierte Miladin Filipovic, der beide Treffer der Partie erzielte. Zunächst traf Miladin Filipovic in der 45. Minute zur Führung, ehe er in der 75. Minute mit seinem zweiten Tor den 0:2-Endstand markierte. ---

Der TSV Essingen hat sich mit einem knappen, aber wertvollen 1:0 gegen den SV Oberachern den dritten Tabellenplatz gesichert und steht nun bei 45 Punkten. In einer Partie, die von Spannung und Geduld lebte, fiel die Entscheidung erst in der zweiten Hälfte. Niklas Groiß erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages und bescherte Essingen damit einen Sieg, der im oberen Tabellendrittel erhebliches Gewicht besitzt. Für den SV Oberachern ist diese Niederlage dagegen ein Dämpfer. Die Mannschaft bleibt bei 41 Punkten und rutscht hinter FC Nöttingen auf Rang fünf. Gerade weil die Tabelle in diesem Bereich eng bleibt, tut ein solches Spiel besonders weh. Essingen dagegen durfte am Ende einen Abend genießen, an dem kein Spektakel nötig war, sondern nur Konsequenz, Geduld und ein Moment, der alles entschied.

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Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich der Türkische SV Singen und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1:1. Für beide Mannschaften war es ein Spiel, in dem viel auf dem Spiel stand, und genau das war über weite Strecken zu spüren. Dominik Emminger brachte Singen in der 32. Minute mit 1:0 in Führung und ließ die Gastgeber lange auf einen wichtigen Heimsieg hoffen. Doch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und fand spät noch eine Antwort. Angelo Di Stefano traf in der 79. Minute zum 1:1 und rettete seinem Team einen Punkt, der im Abstiegskampf Bedeutung haben kann. Singen steht nun mit 30 Punkten auf Rang zwölf, Bietigheim-Bissingen bleibt mit 19 Punkten auf Platz 17. Für die Gastgeber fühlte sich dieses Remis eher wie ein verpasster Schritt an, für die Gäste dagegen wie ein kleines, aber wichtiges Lebenszeichen.