Esser führt an: Die Elf des Jahres der Landesliga Staffel 1 Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Nick Esser (re.) vom SC Borussia Lindenthal-Hohenlind war der starke Rückhalt der Saison. – Foto: Nick Förster

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Mittelrhein Staffel 1 Torhüter Nick Esser (26) vom SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: 29 Einsätze, zwölf Nominierungen für die Elf der Woche Abwehr Henry Schäumer (28) vom SSV Homburg-Nümbrecht: 25 Einsätze, drei Tore, neun Nominierungen für die Elf der Woche

Justus Mergner (25) vom 1. FC Spich: 20 Einsätze, ein Tor und drei Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche Nils-Simon Remagen (34) vom FV Endenich: 28 Einsätze, vier Tore und drei Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

– Foto: red