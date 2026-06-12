 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Esser führt an: Die Elf des Jahres der Landesliga Staffel 1

Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community.

von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Nick Esser (re.) vom SC Borussia Lindenthal-Hohenlind war der starke Rückhalt der Saison.
Nick Esser (re.) vom SC Borussia Lindenthal-Hohenlind war der starke Rückhalt der Saison. – Foto: Nick Förster

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LL Mittelrhein St. 1
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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Mittelrhein Staffel 1

Torhüter

Nick Esser (26) vom SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: 29 Einsätze, zwölf Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Henry Schäumer (28) vom SSV Homburg-Nümbrecht: 25 Einsätze, drei Tore, neun Nominierungen für die Elf der Woche

Justus Mergner (25) vom 1. FC Spich: 20 Einsätze, ein Tor und drei Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Nils-Simon Remagen (34) vom FV Endenich: 28 Einsätze, vier Tore und drei Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

– Foto: red

🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung

Mittelfeld

Nils Stephan (24) vom FSV Neunkirchen-Seelscheid: 25 Einsätze, 16 Tore und acht Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Nick Brisevac (33) vom SV Brauweiler: 28 Einsätze, 16 Tore und 14 Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Alexander Moll (21) vom SpV Flittard: 26 Einsätze, drei Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Aboubakr Isdavrah (27) vom FV Endenich: 14 Spiele, sechs Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Timo Balte (28) vom FV Bad Honnef: 25 Einsätze, 21 Tore und zehn Vorlagen, neun Nominierungen für die Elf der Woche

Jonas Degenhart (26) vom 1. FC Spich: 21 Einsätze, 17 Tore und drei Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Andre Peters (32) vom TuS Marialinden: 26 Einsätze, 19 Tore und acht Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.