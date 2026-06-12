Esser führt an: Die Elf des Jahres der Landesliga Staffel 1

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Nick Esser (26) vom SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: 29 Einsätze, zwölf Nominierungen für die Elf der Woche
Henry Schäumer (28) vom SSV Homburg-Nümbrecht: 25 Einsätze, drei Tore, neun Nominierungen für die Elf der Woche
Justus Mergner (25) vom 1. FC Spich: 20 Einsätze, ein Tor und drei Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Nils-Simon Remagen (34) vom FV Endenich: 28 Einsätze, vier Tore und drei Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung
Nils Stephan (24) vom FSV Neunkirchen-Seelscheid: 25 Einsätze, 16 Tore und acht Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Nick Brisevac (33) vom SV Brauweiler: 28 Einsätze, 16 Tore und 14 Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Alexander Moll (21) vom SpV Flittard: 26 Einsätze, drei Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Aboubakr Isdavrah (27) vom FV Endenich: 14 Spiele, sechs Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Timo Balte (28) vom FV Bad Honnef: 25 Einsätze, 21 Tore und zehn Vorlagen, neun Nominierungen für die Elf der Woche
Jonas Degenhart (26) vom 1. FC Spich: 21 Einsätze, 17 Tore und drei Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Andre Peters (32) vom TuS Marialinden: 26 Einsätze, 19 Tore und acht Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.