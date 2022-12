Essenheim: Neuer Trainer und spielstarker Zugang Kevin Tscheuschner steht künftig an der Seitenlinie und der ehemalige Oberliga-Kicker Jan Itjeshorst auf dem Feld

Der 39-Jährige ist in Essenheim kein Unbekannter, sondern ein Urgestein. Zuletzt coachte er zwei Jahre lang den FC Wörrstadt 06 in der Alzeyer B-Klasse, nachdem er zuvor schon als Trainer bei der Essenheimer „Zweiten“ Erfahrungen gesammelt hatte. „Ich finde es super, dass es nun in Essenheim klappt“, sagte Tscheuschner. „Mit dem Verein habe ich schon viel erlebt und es ist schön, dass jetzt ein neues Kapitel angehängt wird.“

Mit dem früheren Gonsenheimer Oberliga-Kicker Jan Itjeshorst, zuletzt seit 2018 beim Verbandsligisten FC Basara Mainz unter Vertrag, freuen sich die Essenheimer über einen spielstarken Zugang. „Kevin wohnt in Essenheim und hat hier zuletzt in der D-Jugend gespielt“, erläutert Essenheims Abteilungsleiter Robert Preywisch. Itjeshorst findet es cool, „dass ich nach so vielen Jahren noch einmal als Aktiver für Essenheim auflaufen werde“.