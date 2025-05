Essener Yassine Bouchama trifft: Münster bleibt in der 2. Bundesliga

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat der SC Preußen Münster auf der Zielgeraden der 2. Bundesliga tatsächlich noch den direkten Klassenerhalt geschafft. Mittendrin: Der Essener Yassine Bouchama, der vor wenigen Jahren noch in der Landesliga spielte, traf beim 2:2 (0:1) gegen Absteiger SSV Ulm zum ersten Mal in der 2. Liga.

Für Bouchama (27) war es der perfekte Abschluss seiner ersten Zweitliga-Saison: Mit Preußen Münster stieg er vergangene Saison aus der 3. Liga auf und kam auch in der 2. Bundesliga immer wieder zum Einsatz. In seinem 14. Spiel wurde er zur Halbzeit eingewechselt und traf in der Folge humorlos nach einem Dribbling zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. 2019 spielte der Edeltechniker mit marokkanischen Wurzeln noch für den FC Kray in der Landesliga, empfahl sich dann über den SV Straelen, Phönix Lübeck und VfB Homberg für einen Wechsel nach Münster. Es folgte der Durchmarsch von der Regionalliga West in die zweithöchste Spielklasse.