Essener Schiedsrichter setzen sich im Hallenmasters durch Die Mannschaft vom Kreis Essen fuhr den Titel beim 36. Schiedsrichter-Hallenmasters ein.

Die Schiedsrichter aus allen 12 Kreisen hatten für das 36. Hallenmasters des Fußballverbandes-Niederrhein die Pfeife aus der Hand gelegt und die sonst übliche Sportkleidung gegen die Ausrüstung eines Fußballers getauscht. Gastgeber war die Schiedsrichtervereinigung des Kreises Kempen-Krefeld. Gespielt wurde nach Futsal-Regeln.

Die ersten vier Plätze, die die Qualifikation für das Viertelfinale bedeuteten, waren hart umkämpft. In der Gruppe A hatte Oberhausen/Bottrop mit 11 Punkten knapp die Nase vorn, vor Titelverteidiger Duisburg/Mülheim/Dinslaken und der Mannschaft des Veranstalters, die beide auf 10 Zähler kamen. Solingen wurde mit 9 Punkten vierter.

Reichlich zu tun hatten die speziell ausgebildeten Futsal-Schiedsrichter mit ihren teilweise heftig zur Sache gehenden Kollegen. Sie zückten insgesamt sieben rote Karten.

In der Gruppe B landete Mönchengladbach/Viersen punktgleich mit dem späteren Finalisten Düsseldorf auf Platz eins. Dritter wurde Essen vor Neuss/Grevenbroich.

Im Viertelfinale kam es dann zum Favoritensterben, wobei die beiden Vorrundensieger Oberhausen/Bottrop mit 0:3 gegen Neuss/Grevenbroich und Mönchengladbach/Viersen, mit 0:2 gegen Remscheid/Solingen die Segel streichen mussten. Auch für Titelverteidiger Duisburg/Mülheim/Dinslaken war durch eine 0:1-Niederlage gegen Essen Schluss. Düsseldorf setzte sich mit 3:0 gegen den Veranstalter durch.

Den Finaleinzug machten Essen und Düsseldorf im Halbfinale mit 1:0-Erfolgen gegen Neuss/Grevenbroich bzw. Remscheid/Solingen perfekt.

Im Finale besiegte Essen, durch einen frühen Treffer von Tashin Taskin, Düsseldorf mit 1:0.

Ausgezeichnet wurde neben dem Sieger-Team auch die Mannschaft des Kreises Kleve/Geldern, die sich über den Fairness-Pokal freuen durfte. Zum besten Torwart des Turniers wurde Rainer von den Driesch aus dem Kreis Neuss/Grevenbroich gewählt. Den Pokal des besten Torschützen sicherte sich Laurin Titze, ebenfalls Neuss/Grevenbroich mit vier Treffern.

____

____

____

