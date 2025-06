Essener Max Klink folgt Coach Apfeld zu Oberligist 04/19

Der 30-jährige Klink war zunächst vier Jahre im Essener Jugendbereich tätig, ehe er ins Trainerteam der Oberliga-Mannschaft aufrückte. Nun wechselt der B-Lizenz-Inhaber ebenfalls nach Ratingen und übernimmt hier das Amt des Co-Trainers. „Ich kenne Max als engagierten, akribisch arbeitenden Trainer der das Team weiterbringen kann – sowohl fachlich als auch menschlisch“, lobt Apfeld seinen neuen Assistenten und hebt neben der Fachkompetenz auch charakerliche Eigenschaften wie Verlässlichkeit und klare Kommunikation hervor. Mit dem Trainerduo Apfeld/Klink will Ratingen 04/19, in der abgelaufen Spielzeit Tabellenneunter, in der kommenden Oberliga-Saison strukturell und sportlich neue Impulse setzen.