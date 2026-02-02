Essener Derby: Diese Schlüsse ziehen Tönnies und Cornelissen

Schonnebeck rettet einen Punkt in letzter Sekunde – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Für die SpVg Schonnebeck startete die Rückrunde der Oberliga Niederrhein mit einem echten Kracher: DJK Adler Union Frintrop war zu Gast zum Essener Derby. Letztlich rettet sich die Spielvereinigung in letzter Sekunde zu einem Unentschieden, das zwischenzeitlich mehr als einmal auf der Kippe stand. Frintrop hätte beinahe vorzeitig den Deckel draufgemacht und einen Überraschungssieg einfahren können. Das sagen die Trainer Dirk Tönnies und Marcel Cornelissen.

Die 1:0-Führung für die Adler knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff aus der Kategorie „Torwartfehler“ spielt dem Matchplan von Cornelissen voll in die Karten. Aus einer einfachen Aufbausituation vom Innenverteidiger zum Schlussmann Niklas Lübcke: Dieser wird den Ball nicht rechtzeitig los und sein Pass wird von Dominik Stukator (57.) geblockt, der aus spitzen Winkel im Fallen den Führungstreffer erzielt.

Sowohl Tönnies, als auch sein gegenüber sind sich einig: Der favorisierte Gastgeber hatte mehr Spielanteile und weitestgehend das Spielgeschehen bestimmt: „Natürlich hatte Schonnebeck den Bärenanteil an Ballbeseitz – in fußballerischer Hinsicht sind sie ein kleines Stück stärker als wir, aber damit haben wir auch gerechnet“, erklärt Cornelissen gegenüber FuPa Niederrhein. Für Dirk Tönnies gilt es vor allem zwei Punkte im Spiel seiner Mannschaft zu verbessern: „Wir hatten zu viele leichte Ballverluste im vorderen Bereich und so Frintrop immer wieder eingeladen zu Umschaltaktionen“, kritisiert er die leichten Ballverluste seiner Truppe und fügt hinzu: „Wir gehen dann schon mit ein, zwei Torchancen in die Pause, aber die letzte Zielstrebigkeit hat uns einfach gefehlt.“

Damit aber nicht genug. In einer kurzen Druckphase kommt Union gefährlich vors Tor und hat eigentlich die Möglichkeit, die starke Defensivleistung zu belohnen. Cornelissen weiß aber auch, dass der Ausgleichstreffer danach lange und er Luft lag: „Auf der anderen Seite gab es sehr viel Situationen, die wir gerade noch blocken konnten oder wo unser Torwart einfach gut hält – es war immer wieder knapp.“

Kourouma steht im Gewusel and er richtigen Stelle

Letztlich kann sich Schonnebeck durch Alpha Kourouma (90.+6) im Durcheinander noch zu einem Punkt retten: „Wenn sich in der 96. Minute 22 Leute im Strafraum versammeln, kann so ein Ball auch einfach mal durchrutschen. Es ist passiert und ist bitter, aber mir fällt es schwer, einen Punkt in Schonnebeck als Misserfolg gelten zu lassen“, erzählt der Frintrop-Trainer mit gemischten Gefühlen. Tönnies kann im Aufstiegskampf mit zwei Remis gegen Frintrop sicherlich nicht vollends zufrieden sein: „Unterm Strich war der Ausgleich verdient, aber für unsere Ansprüche irgendwo zu wenig.“

Aber welche Schlüsse können die Übungsleiter aus dem Rückrundenauftakt ziehen? „Für uns ist vollkommen klar, wenn wir das abrufen, sind wir für jeden unangenehm zu bespielen“, erklärt Cornelissen. Seinem Gegenüber vermisste bei seiner Mannschaft die Emotionalität und Leidenschaft so ein wenig: „Wir müssen ganz einfach an den Basics arbeiten – mehr Lautstärke und Emotionalität.“

„Für uns ist es ein großes Spiel“

Zwar haben die Frintroper in gewisser Weise zwei Punkte verloren, für Cornelissen bleibt dieses Derby aber immer etwas Besonderes: „Für uns ist es als ‚kleiner Verein‘ ein großes Spiel. Wenn man unsere Historie betrachtet, ist es nicht selbstverständlich, dass wir gegen die Nummer zwei aus Essen spielen.“

Für die SpVg Schonnebeck gilt es am kommenden Sonntag (8. Februar, 15 Uhr) beim 1. FC Monheim, Wiedergutmachung zu leisten und an den Tugenden zu arbeiten, die Trainer Dirk Tönnies vermisst hat. Dagegen dürften die Adler mit reichlich Rückenwind in den Abstiegskampf starten und entsprechend im wichtigen Sechspunktespiel gegen den 1. FC Kleve hochmotiviert sein.

