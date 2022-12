Essener Böller-Werfer schweigt vor Gericht Regionalliga West: Ein Böllerwurf brachte in der vergangenen Saison das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster zum Abbruch.

Es war ein unrühmliches Ende für ein Spitzenspiel. Am 20. Februar standen sich in der Regionalliga West die beiden Spitzenmannschaften von Rot-Weiss Essen und Preußen Münster gegenüber. Ein lauter Knall in der 74. Spielminute sorgte für den Spielabbruch. Ein Böller war unmittelbar neben den Auswechselspielern der Preußen detoniert und verletzte zwei von ihnen. Nun ist der Prozess gestartet - und der Angeklagte schweigt.

Seit Mittwoch steht der vermeintliche Täter vor dem Amtsgericht Essen. Die Auswertung von Videomaterial, Fotografien und Hinweisen in den Sozialen Medien führte die Polizei auf die Spur des 29-jährigen Marlers. Am ersten Prozesstag äußerte er sich nicht und schwieg, wie er es auch im bisherigen Ermittlungsverfahren getan hatte. Wie die WAZ berichtet verweigert er auf Anraten seines Verteidigers die Aussage.

Dabei scheint die Beweislast erdrückend. Die Überwachungskameras aus dem Stadion ließen zwar eine zweifelsfreie Identifizierung des Werfers nicht zu, konnten den Täterkreis jedoch eingrenzen, da einige Merkmale wie Tätowierungen erkennbar waren. Für mehr Klarheit sorgten Bilder des Vereinsfotografen, die den Beschuldigten wohl deutlich zeigen sollen, auch hier spielten die Tätowierungen eine entscheidende Rolle.

Festnahme mit SEK-Unterstützung

Die Bilder und weitere anonyme Hinweise aus dem Internet führten schließlich zur Festnahme des Familienvaters, der in Essener Fankreisen nicht als gewalttätig bekannt ist. Auf Beiträgen in den Sozialen Medien posierte er jedoch mit Schusswaffen, was die Polizei dazu brachte, für die Ergreifung des Verdächtigen eine SEK-Einheit hinzuzuziehen. Schon vor der Festnahme hatte sich der Beschuldigte bei der Polizei gemeldet, nachdem sein Name im Zuge der Ermittlung kursierte, und bestätigt, dass er zwar im Stadion gewesen sei, mit dem Böllerwurf aber nichts zu tun habe.