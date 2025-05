– Foto: Markus Verwimp

Essen dreht Niederrheinpokalfinale gegen MSV und siegt 2:1 Im Endspiel des Niederrheinpokals setzte sich der Drittligist Rot-Weiss Essen nach frühem Rückstand noch mit 2:1 durch.

Die Stimmung war schon weit vor dem Anpfiff elektrisierend. Rund die Hälfte der Zuschauer war schon in der Schauinsland-Reisen-Arena, als die Teams sich aufwärmten. Natürlich waren die Fans des MSV Duisburg klar in der Überzahl, aber auch die rund 5000 Anhänger von Rot-Weiss Essen machten ordentlich Stimmung. Und die Essener sollten das Lachen am Ende auf ihrer Seite haben, gewannen sie den zähen Pokalfight doch mit 2:1.

Heute, 16:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Rot-Weiss Essen RW Essen 1 2 Abpfiff Der MSV begann mit einer Viererkette aus Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Alexander Hahn und Can Cosgun, bei den Essenern agierten hinten Tobias Kraulich, Michael Schultz und José-Enrique Rios Alonso als Dreierkette. Die Partie begann munter, die Duisburger versuchten es schon nach wenigen Sekunden mit einem Steilpass, der aber noch keinen Abnehmer fand. Somit war auch den Essenern klar, dass er hier kein Abtasten gab. In der 7. Minute wurde es dann erstmals für das MSV-Tor gefährlich, als Tom Moustier von der Strafraumgrenze abzog, der Ball aber knapp rechts am Pfosten vorbei strich. Drei Minuten später brannte es dann bei RWE lichterloh, doch Jakob Bookjans und seine Mitstreiter bekamen keinen freien Abschluss. Das sah dann aber in der 18. Minute anders aus. Die Duisburger entwickelten einen enormen Druck, letztlich zog aus gut 20 Metern Florian Egerer ab, dessen Schuss landete unweit von ihm am Kopf von Steffen Meuer, der das Spielgerät so tückisch abfälschte, dass RWE-Keeper Felix Wienand keine Chance hatte – 1:0 für den MSV.

RWE reagiert auf frühen Rückstand Jetzt war also Feuer in der Partie, und die Essener wussten spätestens jetzt, dass die Vorschusslorbeeren für den Gegner nicht umsonst waren. Doch auch weiterhin kombinierten sich die Essener kaum in Abschlusspositionen.Gefahr brachte aber ein Standard. Nach einer Ecke kam Rios Alonso mit d er Fußspitze an den Ball, war davon wohl aber zu überrascht, denn der Ball ging über den Kasten (35.). Gut drei Minuten später setzte sich auf der Gegenseite Maximilian Dittgen durch, schloss aber zu eigensinnig ab und traf nur das Außennetz. Kurz vor der Pause war dann aber eine Ecke der Essener erfolgreicher. Klaus Gjasula war mit dem Kopf zur Stelle und stellte auf 1:1 (45.), so ging es in die Kabinen. Die Duisburger hatten bis dahin den griffigeren und aktiveren Eindruck gemacht.