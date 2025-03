Essen-Derby: TGD Essen will Spitzenreiter Werden erneut ärgern

Am 24. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 steht mit der Begegnung zwischen Abstiegskandidat TGD Essen-West und Spitzenreiter SC Werden-Heidhausen ein Essener-Derby auf dem Programm. Vor dem Duell am Sonntagmittag sprechen, sowohl TGD-Coach Dietmar Krause als auch Werden-Trainer Danny Konietzko, über das anstehende Aufeinandertreffen und äußern sich auch über die jeweiligen Saisonziele. Die beiden Übungsleiter kennen sich dabei aus gemeinsamen Fußballzeiten sehr gut.

Die Ausgangslage vor dem Derby am Sonntag könnte eindeutiger kaum sein: Während die Gäste aus Werden mit 54 Zählern, lediglich 20 Gegentreffern und 16 Siegen aus 23 Partien von der Tabellenspitze grüßen, stecken die Hausherren mitten drin im Abstiegskampf. Dabei verzeichnet die Krause-Elf aus selbigem Zeitraum einzig 18 Punkte, mit 70 Gegentoren kassierte die TGD zudem mehr als dreimal so viele wie der anstehende Gegner. Im Gespräch mit FuPa äußern sich beide Coaches über die derzeitige Situation in der Mannschaft und sprechen auch über das direkte Aufeinandertreffen und die Aussichten auf die Rest-Saison.

Die TGD Essen musste in den Auftaktspielen des Jahres bereits einige bittere Punktverluste verzeichnen, mit den Last-Minute Unentschieden gegen Viktoria Buchholz und den SV Genc Osman Duisburg verspielte die Krause-Elf jeweils zwei Siege und auch in den folgenden drei Partien gegen den VfB Frohnhausen, die GSG Duisburg und den Mülheimer SV 07 blieb die TGD sieglos. Insbesondere die spektakuläre 4:6-Pleite im letzten Duell gegen Mülheim ärgert den Chefcoach, schließlich habe seine Mannschaft „mit einem Mann mehr eigentlich Zeit genug“ gehabt, die Partie nach Rückstand noch zu drehen, am Ende habe aber „die richtige Einstellung und der Wille gefehlt“. Besonders über die „unkonzentrierte Defensivleitung“ findet der Cheftrainer anschließend harte Worte und betont, dass die Mannschaft, so hart wie es klinge, „nach hinten nicht Bezirksliga-tauglich“ sei.

Dabei müssten gerade die Schnitzer in der Defensive verringert werden, um am Saisonende den Abstieg noch zu verhindern. Denn das ist das große Saisonziel, wenn es nach dem 53-jährigen Übungsleiter geht: „Unser Saisonziel ist in jedem Fall drin zu bleiben, egal wie das passiert. Wir wollen in der Bezirksliga bleiben, auch wenn das erst am letzten Spieltag entschieden wird. Es sind noch elf Spiele zu spielen und 33 Punkte zu vergeben, wir wissen, dass wir davon mindestens sechs gewinnen müssen.“ Anfangen will und muss der Tabellensechzehnte damit nun im Duell gegen Lokalrivale Werden-Heidhausen am Samstag, was mit Sicherheit keine leichte Aufgabe wird. Das hebt auch Krause hervor und betont, dass das Trainerteam sich bereits mit der Zukunft beschäftige und „natürlich zweigleisig plane“, der Verein dabei vollkommen „hinter der Mannschaft“ stehe.

Konietzko: „Müssen in jedem Spiel an die Grenze gehen“

Ganz anders ist dagegen die Stimmung und Ausgangssituation bei Kontrahent Werden-Heidhausen. Der Jahresauftakt verlief nahezu fehlerlos für den Tabellenführer, aus den sechs Begegnungen erzielte die Konietzko-Elf hervorragende sechzehn Punkte, einzig gegen Buchholz gab es einen Punktverlust. Der zuletzt knappe 3:2-Auswärtserfolg gegen Frohnhausen sei dabei „das mit Abstand schlechteste Saisonspiel“ gewesen, schlussfolgerte der Chefcoach, betont aber auch, dass „wenn man solche Spiele in Unterzahl gewinnt, man zurecht oben“ stehe. Dabei war der Sieg aus zweifacher Hinsicht ein enorm wichtiger für den Spitzenreiter, schließlich festigten die Essener dadurch nicht nur den ersten Rang, sondern erhöhten auch den Vorsprung zum patzenden Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg auf fünf Punkte. Auch deshalb sei die Stimmung innerhalb des Teams „hervorragend“, zudem habe „vor der Saison keiner damit gerechnet.“

Mit Blick auf die Aufstiegschancen seiner Mannschaft zeigt sich Konietzko gelassen und will noch nichts von einer Vorentscheidung wissen: „Wir sehen in der derzeitigen Situation keine Drucksituation, uns motiviert es vielmehr, dass wir im letzten Saisondrittel oben mit dabei sind. Druck verspürt hier keiner, auch weil es keinen Unterschied macht, ob wir hochgehen oder nicht. Die Situation tut der Entwicklung der Mannschaft gut“. Dennoch steht fest, dass der SC Werden-Heidhausen, ob der guten Ausgangslage, in jedem Fall bis zum Saisonende ganz oben mit spielen will. Damit das auch gelingt, „müssen wir in jedem Spiel an die Grenze gehen und 100 Prozent geben“, stellt der Übungsleiter klar.

TGD will Werden erneut ärgern

Zwar scheint die Ausgangslage vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Lokalkonkurrenten am Samstag eindeutig, allerdings weiß Werden-Coach Konietzko wovon er spricht, wenn er in der Begegnung eines der „schwersten Auswärtsspiele der Rückrunde“ prognostiziert. Bereits im Hinspiel konnte der Underdog dem heutigen Tabellenführer ein 1:1-Remis abtrotzen, das soll aus Sicht des Gastgebers auch am Wochenende wieder gelingen: „Wir werden gegen Werden alles reinhauen und dagegensetzen, besonders die Offensive macht uns stark“, hebt Krause hervor. In jedem Fall sei von einem „harten Fight“ auszugehen, wie es Konietzko schlussendlich auf den Punkt bringt.