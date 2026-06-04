Essen: A-Liga-Saisonfinale mit großen Fragezeichen

Steht Türkiyemspor am Ende ganz oben? – Foto: Markus Becker

Die nach wie vor ausstehende Spruchkammer-Entscheidung zum Flaschenwurf beim Spiel zwischen Türkiyemspor Essen und den Sportfreunden Altenessen wirft einen gewaltigen Schatten auf die noch ausstehenden Fragen im Auf- und Abstiegskampf. Ein Urteil vor dem letzten Spieltag ist unwahrscheinlich, so dürfte sich auch die Aufstiegsparty - für wen auch immer - verschieben. Ohne die Wertung ist AL-ARZ Libanon derzeit an der Tabellenspitze und empfängt am letzten Spieltag den FC Saloniki Essen. Türkiyemspor wird sich die bestmögliche Ausgangssituation gegen die SpVg Schonnebeck II bewahren wollen.

Im Tabellenkeller ist wegen des noch offenen Urteils auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der DKSV Helene Essen könnte zumindest mit einem Sieg gegen RuWa Dellwig den direkten Abstieg verhindern. Sollte nämlich noch die SpVgg Steele aus der Bezirksliga absteigen - vor dem letzten Spieltag recht unwahrscheinlich - gäbe es zwischen den jeweils 13. aus der A-Liga Entscheidungsspiele um den siebten Abstiegsplatz.

Demnach wäre der FSV Kettwig mit einem Punkt gegen Fortuna Bredeney schon sicher vom direkten Abstieg verschont. Um alle Eventualitäten zu vermeiden, musste der Aufsteiger am letzten Spieltag allerdings die zwei Punkte Rückstand auf den TuS Holsterhausen aufholen. Der ESC Rellinghausen II muss für die Mini-Chance auf den Klassenerhalt auf jeden Fall gegen die DJK Adler Union Frintrop gewinnen.