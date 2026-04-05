Esposito rettet dem FC Moosinning in letzter Sekunde das Remis

Palzing-Moosinning Fabian Radlmeier.JPG – Foto: Rainer Lehmann

FCM-Trainer Christoph Ball schickte exakt die Elf vom Dachau-Spiel ins Rennen, von Beginn an entwickelte sich ein rassiges Bezirksligaspiel. Moosinning hatte die erste Möglichkeit, doch nach Hereingabe von Esposito nagelte Stefan Haas die Kugel um Zentimeter übers Tor. Moosinning hatte in Abschnitt eins etwas mehr Spielanteile.

Mit einem 1:1 (0:0) musste sich der FC Moosinning am Donnerstagabend beim SVA Palzing begnügen. Das Ergebnis geht unterm Strich zwar in Ordnung, für die Gelb-Schwarzen war es aber dennoch glücklich, denn der Ausgleich fiel erst in der der Nachspielzeit durch einen verwandelten Handelfmeter von Marco Esposito.

Nach einer abgewehrten Ecke scheiterte Maxi Völke in der 21. Minute mit seinem Schuss an der Latte. Fast im Gegenzug steuerte Marzuk Shaban allein in Richtung Moosinninger Tor, er legte sich die Kugel allerdings zu weit vor, und so konnte Keeper Dani Auerweck klären. Die besseren Möglichkeiten hatte bis zum Pausenpfiff aber Moosinning. Fabi Ulitzka setzte einen Flachschuss knapp vorbei, Aziz Abdane jagte die Kugel nach mehreren Doppelpässen drüber, und Esposito scheiterte nach Hereingabe von Maxi Siebald ebenfalls knapp. Auf der Gegenseite strich ein Schuss von Marzuk Shaban knapp übers Tor.

Die zweite Hälfte begann für die Moosinninger denkbar schlecht, denn Fabian Radlmaier konnte auf links nur durch ein Foul gebremst werden. Seine Freistoßhereingabe flog mit viel Zug in den Fünfer, und Dominic Schermbach durfte ungehindert zum Palzinger 1:0 einköpfen. Der Treffer zeigte Wirkung bei Moosinning, vieles blieb im zweiten Abschnitt Stückwerk, auch Torchancen waren Mangelware. Auf der Gegenseite hatte aber auch Palzing nur wenige Chancen. Unter anderem streichelte ein Freistoß von Mathias Reinbacher die Latte des FCM-Tores.

Spannend wurde es erst wieder in der Schlussminute. Nach einer Ecke köpfte Ulitzka die Kugel zur Mitte, und frei stehend setzte Esposito den Ball aus kurzer Distanz neben das Palzinger Tor. Es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit, als sich Nico Brugger energisch über links durchsetzte. Seine flache Hereingabe fand mit Stefan Haas einen dankbaren Abnehmer, der den Ball erneut scharf nach innen passte. Dort wurde dieser von einem Palzinger Verteidiger fast in Torwartmanier abgewehrt. Esposito legte sich die Kugel zurecht und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1.

FCM-Vorsitzender Karl Thumbs meinte dennoch nach dem Spiel: „Der eine Punkt ist für uns fast zu wenig, wenn wir oben nochmal hinschmecken wollen. Die erste Halbzeit war okay, im zweiten Abschnitt ist uns nur mehr wenig eingefallen. Die Palzinger haben gut dagegengehalten, sie sind gegenüber der Hinrunde nicht wiederzuerkennen und auf eigenem Platz schwer zu bespielen.“ Deren Trainer Enes Mehmedovic meinte: „Wir hätten natürlich gerne gewonnen, unterm Strich geht das Unentschieden aber in Ordnung. Kompliment an Moosinning, das ist spielerisch die stärkste Mannschaft in dieser Liga.“