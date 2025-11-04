Esperke unterliegt trotz Aufholjagd – 1:2-Niederlage beim Schlusslicht

Der SV Esperke 1929 hat beim bisher punktlosen Tabellenletzten TV Stuhr eine bittere 1:2-Niederlage kassiert. Nach einer schwachen ersten Hälfte und einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verpassten die Gäste den möglichen Ausgleich in der Nachspielzeit nur knapp. „In der ersten Hälfte waren wir zu harmlos und kamen auf dem Kunstrasen nicht in die Zweikämpfe“, sagte SV-Trainer André Lapke nach der Partie. „Beim folgerichtigen Gegentor waren wir zu passiv.“

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause durch Felix Harcon Schumann in Führung (40.). Auch nach dem Seitenwechsel musste Esperke zunächst Geduld beweisen, kam dann aber besser ins Spiel. „Im zweiten Durchgang kamen wir gut rein und haben Stuhr ordentlich unter Druck gesetzt“, erklärte Lapke. Besonders Jarmo Stichnoth hatte zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils knapp.

Als Henning Sawall in der 75. Minute nach einem Ellenbogenschlag gegen David Price die Rote Karte sah, schien die Partie zu kippen. Doch nur wenige Sekunden später erhöhte Stuhr nach einer Ecke durch Henri Fichtner auf 2:0. „Direkt nach der roten Karte bekommen wir das 2:0 – das war natürlich bitter“, so Lapke.

Trotz des Rückschlags gab sich Esperke nicht auf. André Becker brachte die Gäste in der 88. Minute wieder heran, nachdem sich der gegnerische Torhüter verschätzt hatte. „Becker drückte den Ball über die Linie, der Keeper lag schon auf dem falschen Fuß“, beschrieb Lapke die Szene.

Verpasster Ausgleich sorgt für Frust

In der Nachspielzeit drängte Esperke mit aller Macht auf den Ausgleich. „Wir hatten noch zweimal die großen Möglichkeiten zum 2:2, aber Stuhr hat sich in jeden Ball reingeworfen“, ärgerte sich Lapke. „Am Ende ist es einfach ärgerlich – wir waren dran, aber Stuhr hat mehr Willen gezeigt und das Spiel über die Zeit gebracht.“

Durch die Niederlage verpasste Esperke die Chance, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen, und bleibt mit 13 Punkten auf Rang zwölf. Der TV Stuhr hingegen feierte mit großem Einsatz seinen ersten Saisonsieg – und verlässt zumindest vorerst den letzten Tabellenplatz.