Esperke unter Druck vor dem Aufsteigerduell mit Stuhr

Während Esperke die deutliche Niederlage gegen Helstorf verarbeitet, kommt der TV Stuhr nach einem klaren Sieg gegen Schlusslicht Gessel-Leerssen mit neuem Selbstvertrauen.
Es ist ein Spiel, das die Tabelle klar einordnet. Wenn der SV Esperke 1929 am Samstag den TV Stuhr empfängt, treffen zwei Aufsteiger aus dem unteren Tabellendrittel aufeinander – mit unterschiedlichen Eindrücken aus dem vergangenen Spieltag.
Esperke steht derzeit auf Rang zwölf. Acht Siege, sechs Unentschieden und bereits 13 Niederlagen bei 52:74 Toren verdeutlichen die Probleme einer Saison, in der defensive Stabilität immer wieder fehlt. Besonders das jüngste Ergebnis dürfte nachwirken: Gegen den Mitaufsteiger SV Germania Helstorf setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage.
Der TV Stuhr reist dagegen mit einem Erfolgserlebnis an. Das 3:0 gegen den FC Gessel-Leerssen war erst der sechste Saisonsieg und zugleich ein wichtiger Schritt im Kampf um den Anschluss im Tabellenkeller. Dennoch bleibt die Ausgangslage schwierig: 36 erzielte Tore stehen 89 Gegentreffern gegenüber.
Esperke hat die bessere Tabellenposition, Stuhr aber das frischere Erfolgserlebnis. Beide Mannschaften verbindet die defensive Anfälligkeit – und die Hoffnung, im Saisonendspurt noch Stabilität zu finden.