Esperke unter Druck vor dem Aufsteigerduell mit Stuhr

– Foto: Christoph Kulhoff

Während Esperke die deutliche Niederlage gegen Helstorf verarbeitet, kommt der TV Stuhr nach einem klaren Sieg gegen Schlusslicht Gessel-Leerssen mit neuem Selbstvertrauen.

Es ist ein Spiel, das die Tabelle klar einordnet. Wenn der SV Esperke 1929 am Samstag den TV Stuhr empfängt, treffen zwei Aufsteiger aus dem unteren Tabellendrittel aufeinander – mit unterschiedlichen Eindrücken aus dem vergangenen Spieltag.

Esperke steht derzeit auf Rang zwölf. Acht Siege, sechs Unentschieden und bereits 13 Niederlagen bei 52:74 Toren verdeutlichen die Probleme einer Saison, in der defensive Stabilität immer wieder fehlt. Besonders das jüngste Ergebnis dürfte nachwirken: Gegen den Mitaufsteiger SV Germania Helstorf setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage.