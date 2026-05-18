Esperke dreht das Spiel nach Rückstand

– Foto: Christoph Kulhoff

Der SV Esperke gerät gegen den TV Stuhr zunächst ins Hintertreffen, reagiert nach der Pause jedoch eindrucksvoll. Vor allem Timo Stichnoth und Jarmo-Fritz Stichnoth prägen eine torreiche Partie.

Dabei begann das Spiel aus Sicht der Gastgeber optimal. Timo Stichnoth brachte Esperke bereits in der vierten Minute in Führung. Doch Stuhr antwortete. Zunächst glich Niklas Lott aus (22.), wenig später drehte Karim Bockau die Partie zugunsten der Gäste (32.).

Der SV Esperke 1929 hat sich in einem offensiv geprägten Aufsteigerduell mit 5:3 gegen den TV Stuhr durchgesetzt. Nach zwischenzeitlichem Rückstand drehte Esperke die Partie vor allem mit einer starken zweiten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel deutlich. Erneut war es Timo Stichnoth, der zum 2:2 traf (48.) und damit die Grundlage für die Wende legte.

Danach übernahm Esperke die Kontrolle. Jarmo-Fritz Stichnoth brachte die Gastgeber erstmals wieder in Führung (59.), ehe ein Eigentor von Finn Arnhold den Vorsprung weiter ausbaute (62.). Stuhr fand darauf kaum noch Zugriff.

Kurz vor Schluss sorgte erneut Jarmo-Fritz Stichnoth mit dem 5:2 für die Entscheidung (89.). Dass Karim Bockau in der Schlussminute noch auf 5:3 verkürzte (90.), änderte am Spielausgang nichts mehr.

So steht für Esperke ein wichtiger Erfolg im unteren Tabellenbereich, während Stuhr trotz zwischenzeitlicher Führung erneut ohne Punkte bleibt.

SV Esperke 1929 – TV Stuhr 5:3

SV Esperke 1929: David Price, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker (76. Luis Gähle), Joos Hasenpusch, Jan-Philipp Heißmeyer (45. Maximilian Vogeler), Tobias Joerges, Lukas Lohmann (89. Jan Ridder), Nils Pinkel, Timo Stichnoth (71. Florian Magers), Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke

TV Stuhr: Daniel Lübben (45. Finn Bang), Henri Fichtner (74. Erik Thiemann), Finn Arnhold, Tobias Lott, Felix Harcon Schumann (82. Niklas Oberbach), Yannick Evers, Arlind Durguti (64. Jesco Wehrhahn), Theo Fichtner, Jonah Hellmers, Karim Bockau, Ozan Celik - Trainer: Stephan Stindt

Schiedsrichter: Marcel Paust

Tore: 1:0 Timo Stichnoth (4.), 1:1 Niklas Lott (22.), 1:2 Karim Bockau (32.), 2:2 Timo Stichnoth (48.), 3:2 Jarmo-Fritz Stichnoth (59.), 4:2 Finn Arnhold (62. Eigentor), 5:2 Jarmo-Fritz Stichnoth (89.), 5:3 Karim Bockau (90.)