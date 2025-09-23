Espenau unterliegt klar– Kaufungen stürzt Sandershausen

Festtagsauftakt mit Nullnummer

Im Rahmen des 130-jährigen TSV-Jubiläums trennten sich die SG Reinhardshagen und der FSC Lohfelden torlos. Trotz feldüberlegener Gastgeber und zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb der Ball im Netz, wobei Aluminium und starke Paraden die Entscheidung verhinderten. Der Punkt hilft beiden Teams, die oberen Plätze zu halten, ohne die Verfolger aus den Augen zu verlieren.

Grebenstein setzt sich fest