Espenau unterliegt klar– Kaufungen stürzt Sandershausen

Der 10. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte eine Mischung aus Spitzenspielen, Nachbarschaftsduellen und Kellerkämpfen. Während TuSpo Rengershausen seine Tabellenführung mit einem Kantersieg ausbaute, blieb der Tabellenzweite TSG Sandershausen erstmals in dieser Saison ohne Punkte. In Vaake eröffnete die SG Reinhardshagen im Rahmen des 130-jährigen TSV-Jubiläums den Spieltag mit einer torlosen Partie gegen den FSC Lohfelden, die das Spannungsfeld zwischen Chancen und Abwehrstärke exemplarisch widerspiegelte.
Im Rahmen des 130-jährigen TSV-Jubiläums trennten sich die SG Reinhardshagen und der FSC Lohfelden torlos. Trotz feldüberlegener Gastgeber und zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb der Ball im Netz, wobei Aluminium und starke Paraden die Entscheidung verhinderten. Der Punkt hilft beiden Teams, die oberen Plätze zu halten, ohne die Verfolger aus den Augen zu verlieren.
Grebenstein setzt sich fest
Die TuSpo 1900 Grebenstein setzte sich im Verfolgerduell gegen Eintracht Baunatal deutlich mit 3:0 durch. Nach ausgeglichener erster Halbzeit trafen Leon Ungewickel (64.), Marvin Schmidt (69.) und Manuel Frey (84.) für die Hausherren. Die Grebensteiner festigten damit Rang drei und unterstrichen ihre Ansprüche auf die Spitzengruppe.
Holzhausen nutzt Überzahl
Im Kellerduell behielt der TSV Holzhausen knapp mit 1:0 bei der TSG Wilhelmshöhe die Oberhand. Louis Matokovic erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer, nachdem Fabio Ohms zuvor die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Holzhausen festigt damit seinen Aufwärtstrend, während Wilhelmshöhe weiter auf den ersten Heimsieg warten muss.
Rengershausen deklassiert Espenau
Der TuSpo 1912 Rengershausen fertigte Schlusslicht SV Espenau mit 10:1 ab. Bereits zur Pause führten die Gastgeber 5:0, Treffer von Dag, Boukhoutta, Lanatowitz und Ghebrekidus entschieden früh über die Partie. Espenau bleibt mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz, während Rengershausen seine Tabellenführung ausbaute.
Serie gerissen
In einem intensiven Nachbarschaftsduell musste Absteiger TSG Sandershausen die erste Saisonniederlage gegen SV Kaufungen hinnehmen. Tobias Boll (45., 87.) und Leon Stolfo (79.) erzielten die Treffer für die Gäste, während Karim Jean-Philippe Belarbi (88.) und Johannes Plasczyk (73.) nur verkürzen konnten. Kaufungen zieht damit auf Platz sieben in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte.
WBO ohne Chance
Nach dem Befreiungsschlag gegen Rothwesten baute die SG Hombressen/Udenhausen ihre Form mit einem 3:0 gegen SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen aus. Dominik Lohne (54.), Nicola Nölle (70.) und Finley Plaum (88.) trafen für die Hausherren, die damit Rang elf festigten. WBO blieb nach der englischen Woche ohne Torerfolg und rutscht weiter Richtung Tabellenende.
Riesenchance ungenutzt
Der TSV Rothwesten setzte sich zuhause mit 1:0 gegen TSV Hertingshausen durch. Lukas Haack erzielte bereits in der 5. Minute das goldene Tor, während Hertingshausen kurz vor Schluss einen Foulelfmeter verschoss. Rothwesten stabilisiert seine Position im oberen Mittelfeld, Hertingshausen bleibt auf Rang zwölf.
Wolfsanger bestätigt Aufwärtstrend
Der TSV Wolfsanger siegte klar mit 4:1 gegen den VfL Wanfried. Nach einem Ausgleichstreffer durch Fabian Voß (51.) entschieden ein Foulelfmeter von Titus Werner Trittel (60.) sowie weitere Treffer in der Schlussphase das Spiel. Wolfsanger klettert damit ins Tabellenmittelfeld, während Wanfried weiterhin in akuter Abstiegsgefahr bleibt.