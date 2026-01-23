Eslarn überrascht, Tremmersdorf mit Startschwierigkeiten

Im Rahmen des Rückblicks auf den bisher absolvierten Saisonabschnitt in der Kreisliga Nord blicken wir nach der Bewertung der sich einen packenden Dreikampf liefernden Teams ganz oben auf die beiden schärfsten Verfolger, deren Abstand zum Trio allerdings schon ein beträchtlicher ist. Dabei hatten wohl die wenigsten damit gerechnet, dass die Grenzlandelf des TSV Eslarn (4./30) den Jahreswechsel im oberen Tabellendrittel verbringen würde, die Mannen von Spielertrainer Peter Rackl sind ohne Zweifel die Überraschungsmannschaft der bisherigen Spielzeit. In den Höhen des Klassements hatte man sicherlich den FC Tremmersdorf erwartet, der grundsätzlich zu den "üblichen Verdächtigen" im Buhlen um ganz vordere Plätze gehört. Um von Platz 5 aus in die Restrückrunde starten zu können, musste die Elf von Robert Schäffler allerdings einen doch verpatzten Saisonauftakt durch eine erhebliche Leistungssteigerung kompensieren.

Nach einer nervenaufreibenden Vorsaison, in der man lange Zeit in den Kampf um den Ligaerhalt verwickelt war und am Ende auf Platz 9 landete, nahm man sich im Sommer letzten Jahres an der Landesgrenze zu Tschechien vor, mit neuem Trainer die Abstiegszone in der neuen Spielzeit stets aus der Ferne betrachten zu wollen. Mit dem 35jährigen vom TSV Tännesberg kommenden Peter Rackl sollte quasi ein Neustart gelingen, er sollte Impulse geben eine sorgenfreiere Saison zu spielen, in der man frühzeitig den Klassenerhalt sichert und am Ende im gesicherten Mittelfeld seinen Platz findet.

Dass die Grenzlandelf nun als Tabellenvierter überwintern würde, war in der Frühphase der neuen Spielzeit noch nicht abzusehen. Denn Start verlief durchwachsen: Nach Auftaktsieg in "Dumba" reichte es zuhause nur zu einem 2:2 gegen den SC Eschenbach, ehe man beim 0:5 im Erbendorfer "Kreinz" eine heftige Klatsche einstecken musste. Doch die Reaktion darauf - ein 3:0 gegen Kulmain - leitete die Wende ein, ein Dreier in Tremmersdorf, ein 8:1 gegen Kohlberg deuteten schon an, dass der "Zug TSV" nun Fahrt aufnehmen würde. Die Grenzlandelf punktete nun kräftig, ließ sich auch durch die ein oder andere Einbuße nicht vom Weg abbringen, wobei die letzte Niederlage im finalen Match des Jahres in Kulmain verhinderte, dass die Rackl-Crew dem Führungstrio noch näher auf die "Pelle" hätte rücken können. Highlight der bisherigen Runde ohne Zweifel das 5:4 bei der SpVgg Trabitz, bei dem Ligatorjäger Sebastian Striegl - er erzielte bislang 24 von 36 Eslarner Treffern - den ambitionierten Neuling mit vier "Buden" quasi im Alleingang "erlegte".

Der Kader des TSV blieb im Kern erhalten, verstärkt hatte man sich gezielt. Spielercoach Rackl selbst sollte die Defensive organisieren, während Sebastian Striegl (kam von der SpVgg Vohenstrauß) als „fehlendes Puzzleteil“ für den Angriff geholt wurde. Wie die Punktspiele dann zeigten, erwies sich die mit Torjägerqualitäten ausgestatte Wunschverpflichtung als absoluter Volltreffer. Nicht mehr zur Verfügung sollten Vaclav Vlnar (SpVgg Schönseer Land) und Noah Linge (Studium) stehen.

Spielercoach Peter Rackl erklärt im folgenden kurzen Interview unter anderem, dass man bei den Gelb-Blauen mit dem bislang Gezeigten sehr gut leben kann und sich in den Höhen des Klassements schon wohl fühlt:

Peter, wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf, seid ihr zufrieden?

Peter Rackl: Mit dem Blick auf die Tabelle sind wir mehr als zufrieden. Wir wollten eine Saison ohne Abstiegssorgen spielen und stehen aktuell auf Rang vier. Wir sind voll im Soll.

Was sind euere Ziele für die Restrückrunde?

Noch so viele Punkte wie möglich holen. Vielleicht können wir die drei Teams vor uns ja noch ärgern - sie müssen allesamt noch zu uns reisen. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte wäre als Endresultat sicherlich top.

Hat sich dein Kader im Winter verändert oder passiert da noch etwas?

Die Personalsituation war bei uns stets angespannt, so dass wir teilweise nur 13 oder 14 Mann sonntags zur Verfügung hatten. Viele Langzeitverletzte haben sich im Laufe der Saison gehäuft. Ich hoffe natürlich, dass wir vom bestehenden Kader bald einige Rückkehrer begrüßen können. Ein externer Wintertransfer ist nicht leicht, da viel Vereine auf der Suche sind. Wenn sich etwas ergibt, ist das natürlich top. Dringenden Bedarf sehe ich aktuell noch nicht. Die Augen und Ohren halten wir selbstverständlich offen.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Wir haben bereits mit der Vorvorbereitung, wo die konditionellen Grundlagen geschaffen werden, begonnen. Anfang Februar - je nach Wetterlage - wollen wir dann auf den Platz. Testspiele - gegen SV Altenstadt/WN, ASV Michelfeld und SV Neusorg - werden wir zum Teil auf Kunstrasen in Weiden oder Pilsen spielen, zum Teil aber auch bei uns. Highlight und Ende der Vorbereitung ist dann ein dreitägiges Trainingslager in Pilsen.

Wo gibt´s nach deiner Meinung noch Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Truppe?

Vor allem gegen vermeintlich schwächere Gegner oder Teams, die in der Tabelle hinter uns stehen, haben wir unnötig Punkte liegengelassen. Auch die Zahl der zu vermeidenden Gegentore muss geringer werden, einige Gegentreffer haben wir uns in der Hinrunde selbst eingeschenkt.

Welches Team in der Liga hat bislang positiv, welches negativ überrascht?

Die Teams, die ich vor der Saison ganz oben eingeschätzt habe, stehen da auch. Große Überraschungen sind - so denke ich - ausgeblieben. Ganz grundsätzlich schaue ich eher auf uns, als auf andere Teams.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Ziel war der Klassenerhalt. Wenn wir noch den ein oder anderen Dreier holen, sollte dem nichts mehr im Wege stehen. Die oft genannte 30 Punkte-Marke haben wir ja schon erreicht.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison als Spielertrainer beim TSV bleiben?

Das Gespräch mit den Verantwortlichen steht noch aus, folglich kann ich diesbezüglich noch keine Auskunft geben. Wir wollen uns aber ziemlich zeitnah zum Jahresbeginn damit auseinandersetzen.

=============================================================

FC Tremmersdorf (5. Platz, 29 Punkte, 9-2-6, 33:21 Tore)

Seit einigen Jahren - 2016 war die Elf aus dem Klosterdorf in die Kreisliga aufgestiegen - hat sich der FC Tremmersdorf-Speinshart als eine feste Größe im oberen Tabellendrittel des Klassements etabliert. Zum Ende der Spielzeit 2023/24 hatte man sogar die Chance, über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen, was jedoch leider nicht gelang. Und auch in der zurückliegenden Spielzeit spielte man lange Zeit im Konzert der heißesten Anwärter auf einen Aufstiegsplatz mit. Hatte man sich durch einen 4:0-Derbysieg gegen den FC Vorbach am 13. Spieltag noch den Titel des inoffiziellen Herbstmeisters geholt, brachte eine Serie von Verletzungen das Team in Folge aus dem Rhythmus. Wichtige Eckpfeiler fielen in der Rückrunde langfristig aus, was letztlich zu einem vierten Rang – zu Platz 2 fehlten vier Punkte – in der Endabrechnung führte.

Trotz einer erneut ambitionierten Konkurrenz sah man sich beim FCT vor der aktuellen Saison nicht unter Zugzwang. Vereinschef Wolfgang Seitz erklärte, dass ein Platz im oberen Mittelfeld realistisch sei, mit Platz 5 könne man gut leben, so der Vorsitzende. Das Auftaktprogramm sollte es dann gleich in sich haben, die Frühform des FC wurde gleich auf Herz und Nieren geprüft. Mit dem VfB Rothenstadt, der SpVgg Trabitz, dem SV Grafenwöhr und dem SV 08 Auerbach warteten gleich zu Beginn der neuen Spielzeit vier ambitionierte Gegner, allerdings beklagte man schon zum Start erneut eine ganze Reihe von Ausfällen.

Wohl gewann man das Auftaktmatch gegen Rothenstadt, was danach folgte, hatte man allerdings nicht erwartet. Vier Niederlagen in Serie liessen die Truppe aus dem Klosterdorf auf den vorletzten Tabellenplatz der Kreisliga Nord abrutschen, zur Überraschung vieler steckte man mitten im Abstiegskampf. Die Verantwortlichen reagierten, in gegenseitigem Einvernehmen trennte man sich von Coach Björn Engelmann, eine Woche später präsentierte man einen neuen alten Mann an der Seitenlinie. Robert Schäffler (41) kehrte zurück und übernahm das Traineramt bei einem Verein, den er bestens kennt. Denn Schäffler coachte den FCT bereits von 2015 bis 2018, feierte mit dem Team den Aufstieg in die Kreisliga, musste damals allerdings sein Engagement aus gesundheitlichen Gründen beenden.

Und tatsächlich, der Trainerwechsel sorgte für die erhoffte Wende: Beginnend mit einem 5:0-Heimsieg gegen "Dumba" am 7. Spieltag wechselte der FC auf die Überholspur, sechs Dreier und nur eine Niederlage folgten und liessen die Schäffler-Crew "peu a peu" auf der Tabellenleiter nach oben kraxeln. Erst die SV Grafenwöhr (beim 1:2) und Primus Auerbach (0:0) stoppten die Erfolgsserie, ehe man in den beiden letzten Partien des Jahres in Rothenstadt und gegen Trabitz in die Spur zurückkehrte.

Nach einem verpatzten Saisonstart, dann stetig ansteigender Leistungskurve liegt man mit aktuell Platz 5 im Soll. Wie Coach Robert Schäffler in kurzen Worten erklärt, will man diesen Rang auch bis zum Saisonende verteidigen, wenn möglich vielleicht noch einen Platz vorrücken:

Robert, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Robert Schäffler (42): Ja, ich denke wir können zufrieden sein.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen am Ende unter den Top 5 der Liga landen.

Hat es im Winter personelle Veränderungen gegeben?

Nein, es sind auch keine Veränderungen noch geplant.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Offizieller Trainingsstart ist am 2. Februar. Neben intensiven Trainingseinheiten bestreiten wir Vorbereitungsspiele gegen Teams aus der Kreisklasse bis zur Bezirksliga. Höhepunkt ist ein Trainingslager in Tschechien.

Wo gibt´s deiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Mannschaft?

Im konditionellen Bereich, sowie taktisch im Spiel ohne Ball.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Positiv überrascht hat der VfB Rothenstadt, negativ ohne Zweifel der ASV Haidenaab.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Ja, ich denke schon.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim FCT stehen?

Geplant ist, das ich erstmal diese Saison fertig mache. Alles weitere wird sich dann im Frühjahr zeigen.