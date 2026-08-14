Eslarn contra Trabitz - Verfolgerduell an der Landesgrenze

Im Kellerduell der Runde 4 wollen sowohl der TSV Reuth (in Grün), als auch der SC Eschenbach (in Rot-Schwarz) endlich den Bock umstossen und erstmalig punkten. – Foto: Creativ-Action.de

Am vierten Spieltag der Kreisliga Nord kommt es am Sonntag an der Landesgrenze zu Tschechien zu einem hochinteressanten Duell, wenn der Gastgeber TSV Eslarn (6./6) auf die SpVgg Trabitz (3./7) prallt. Beide Mannschaften sind gut in die neue Saison gestartet, gehören ja bekanntlicherweise zu den Ambitionierten der Liga und wollen natürlich mit einem dritten Dreier den Kontakt zu den beiden die Liga anführenden Teams eng halten. Die gehen am Wochenende auf Reisen und müssen bei Aufsteigern Farbe bekennen. Primus SV Grafenwöhr (1.(9) fährt in die Rosenquarzstadt zum TSV Pleystein (9./4), der FC Weiden-Ost II gibt seine Visitenkarte beim FC Dießfurt (12./1) ab. Dass das Führungsduo dabei in die Rolle des Favoriten schlüpft, ist natürlich klar, wohlwissend, dass knifflige Aufgaben warten.

Endlich den ersten Ertrag einfahren und damit den Tabellenkeller verlassen wollen die beiden Teams, die sich am Freitagabend in Reuth ein Stelldichein geben. Sowohl der TSV (13./0), als auch die Gäste aus Eschenbach (14./0) haben den Saisonstart nicht so absolvieren können, wie sie sich es vorgestellt haben. Nach drei Partien, in denen man den Platz mit leeren Händen verlassen musste, soll nun der Knoten platzen. Im Überblick die Paarungen des 4. Spieltags mit Vorschau und Stimmen:

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Eslarn TSV Eslarn SpVgg Trabitz SpVggTrabitz 15:00 PUSH

Großkampftag an der Landesgrenze: Nach der doch saftigen Niederlage am letzten Spieltag sinnt der TSV auf Wiedergutmachung, will zurück in die Erfolgsspur, was gegen einen der Topfavoriten der Liga allerdings eine große Herausforderung darstellt. Die SpVgg hat im vergangenen Heimspiel ein fast schon verloren geglaubtes Spiel in Unterzahl noch in ihre Richtung drehen können. Der hier gezeigte große Willen wird auch in Eslarn nötig sein, um das Vorhaben, mit drei Punkten die Heimreise anzutreten, in die Tat umzusetzen.

TSV-Spielertrainer Peter Rackl: "Nach der verdienten Niederlage gegen Haidenaab wollen wir wieder guten Fussball zeigen. Ob es gegen die Startruppe aus Trabitz zu drei Punkten reicht, ist tagesformabhängig. Wir werden uns jedenfalls nicht verstecken und wollen unsere positive Bilanz zuhause in dieser Saison weiter ausbauen. Die Verletzten- beziehungsweise Verhinderten-Liste ist leider weiterhin lang." Christain Recht, Teammanager der Gäste: "Der 4:3-Heimsieg gegen den SV Altenstadt hat eindrucksvoll gezeigt, welche Moral und welchen Willen unsere Mannschaft besitzt. Darauf sind wir stolz. Gleichzeitig darf der Sieg nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns das Leben durch eigene Fehler viel zu schwer gemacht haben. Das wurde unter der Woche klar angesprochen und intensiv aufgearbeitet. Wir müssen konsequenter, wacher und galliger werden. Unser Anspruch muss sein, solche Spiele früher an uns zu reißen und gar nicht erst in Situationen zu geraten, in denen wir mit einem Kraftakt alles retten müssen. Am Sonntag wartet mit dem TSV Eslarn ein extrem starker Gegner, der nach der Niederlage am vergangenen Wochenende vor heimischer Kulisse eine Reaktion zeigen will. Wir wissen, was uns dort erwartet. Das wird kein Spiel für Schönwetterfußball. Wir müssen von der ersten Minute an giftig sein, Zweikämpfe annehmen, dagegenhalten und zeigen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Spielerische Qualität allein wird in Eslarn nicht reichen. Wir brauchen Leidenschaft, Kampfeskraft, Ehrgeiz und vor allem diesen unbedingten Willen, jeden Meter und jeden Zweikampf für die Mannschaft zu gehen. Das Trainerteam um Cheftrainer Daniel Liermann und Co-Trainer Fabian Helleder hat die Mannschaft entsprechend vorbereitet und einen klaren Matchplan erarbeitet. Personell bleibt die Situation angespannt. Mit Andre Bertelshofer haben wir einen weiteren längerfristigen Ausfall zu verkraften. Dazu kommen weitere verletzungs- und urlaubsbedingte Ausfälle. Jammern hilft uns aber nicht. Unser Unterbau ist momentan sehr erfolgreich unterwegs und wir werden auf Jungs zurückgreifen, die sich dort ihre Chance erarbeitet haben. Wenn einer ausfällt, muss der Nächste bereit sein. Erfreulich ist zudem, dass unser Neuzugang Matej Kraclik von Baník Sokolov erstmals mit im Kader stehen wird und uns damit eine weitere Option zur Verfügung steht. Trotz der personellen Situation fahren wir mit einer schlagkräftigen Mannschaft nach Eslarn. Wir wollen dort nicht nur mitspielen. Wir wollen das Spiel annehmen, dagegenhalten und über 90 Minuten zeigen, dass wir die drei Punkte unbedingt mit nach Trabitz nehmen wollen."

Auch wenn am Ende mit leeren Händen der Platz verlassen wurde, beim SVA ist man stolz darauf, wie man dem hohen Favoriten bis in die Schlußphase hinein leidenschaftlich Paroli bieten konnte. Nun baut sich gleich die nächste hohe Mauer auf vor den Männern von Marvin Häffner, die mit der gleichen großen Motivation ans Werk gehen wollen, um dem nächsten "Großen" ein unangenehmer Gegner zu sein. Zwei Siege, eine Niederlage, bei den Mannen um Kapitän Michael Diepold ist man mit der Saisonfrühphase zufrieden, die Leistungskurve zeigt zudem nach oben. Dass man zum Liganeuling reist, um den vollen Ertrag mitzunehmen, versteht sich von selbst, wohlwissend, dass der Gastgeber eine schwer zu knackende Nuß darstellt. SVA-Coach Marvin Häffner: "Mit Tremmersdorf stehen wir zuhause vor der nächsten hohen Hürde, gehört der FC doch zu den Topteams der Kreisliga. Personell wird die Lage leider nicht besser, sondern sogar schlechter, den wir beklagen weitere Verletzte. Nichtsdestotrotz gehts am Sonntag weiter, wir haben die Woche davor bewiesen, wozu meine Jungs trotz einiger Ausfälle fähig sind und genau so wollen wir an die schwere Aufgabe herangehen. Für mich heißt es, einen entsprechenden Matchplan zu entwerfen, dann schauen wir mal, was dann was am Ende dabei herauskommt." Florian Schnödt, Sportlicher Leiter der Gäste: "Beim FCT zeigt man sich zufrieden mit den Leistungen seit Saisonsstart. An diese positive spielerische Entwicklung möchte die Mannschaft nun anknüpfen und nach dem erfolgreichen vergangenen Wochenende gegen den TSV Pleystein auch beim nächsten Aufsteiger in Altenstadt eine gute Leistung zeigen. Das Ziel ist klar: Mit einer konzentrierten und engagierten Vorstellung möchte der FCT möglichst die nächsten drei Punkte einfahren und die Heimreise erfolgreich antreten. Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheiten könnte es dabei zu der ein oder anderen Veränderung beziehungsweise Rotation im Kader kommen. Gleichzeitig freut sich der FCT sehr darauf, nach drei Jahren wieder in Altenstadt zu Gast zu sein. Besonders schön wäre es, wenn die Mannschaft dabei erneut auf die Unterstützung zahlreicher mitreisender Fans zählen kann."

In Tremmersdorf zahlte der TSV erstmals Lehrgeld in neuer Umgebung, das doch ernüchternde 0:6 wirft die Männer von Alex Schön allerdings nicht um. Zuhause will man zu alter Stärke zurückfinden, um wie Trabitz dem zweiten Topfavoriten der Liga ebenfalls einen heißen Tanz zu liefern. Die Gäste kommen mit breiter Brust, wissen, was sie erwartet und sind sich im Klaren darüber, dass allein das spielerische Element am Sonntag nicht ausreichen wird, um den heimstarken Neuling in die Knie zu zwingen. TSV-Coach Alex Schön: "Wir stehen vor einem extrem schweren Spiel gegen Grafenwöhr, dabei gilt es, den Schalter wieder umzulegen im Vergleich zum letzten Spiel, die Freude vor dem zweiten Heimspiel ist dennoch sehr groß. Wir bereiten uns bestens vor und hoffen wieder auf die zahlreiche Unterstützung unserer Zuschauer. Wie immer, werden wir alles geben und versuchen, zumindest einen Punkt in Pleystein zu behalten, auch wenn wir ein paar Verletzte und Urlauber ersetzen müssen." Gästetrainer Bobby Bafra: "Zu allererst möchte ich Oliver Drechsler ganz persönlich alles Gute wünschen, er war ja am letzten Wochenende mit seinem SV Kulmain noch bei uns zu Gast in einer Partie, die wir aufgrund einer starken zweiten Halbzeit auch verdient gewinnen konnten. Nun geht´s nach Pleystein, die ich zwei Mal - gegen Trabitz und in Tremmersdorf - beobachtet habe und die für mich aufgrund der unterschiedlichen Leistungen wie eine Wundertüte sind. Wir reisen natürlich als Favorit dorthin, wissen um unsere Qualitäten und wollen ohne Wenn und Aber drei Punkte holen. Bis auf die zwei Langzeitverletzten und einen Gesperrten sind wir komplett, reisen mit dem Fanbus an und wollen die Punkte 10 bis 12 einfahren. Dass es kein Selbstläufer wird, ist klar, wir sind gewappnet und sind optimistisch, die schwere Aufgabe erfolgreich zu lösen. Unser Ziel ist es, auch am Sonntagabend noch von der Tabellenspitze zu grüßen."

Heute, 18:30 Uhr SV Kulmain SV Kulmain FC Vorbach FC Vorbach 18:30 PUSH

Klare Niederlage am Sonntag in Grafenwöhr, Rücktritt des Trainers unter der Woche, turbulente Tage liegen hinter dem SVK, der mit einem neuen Interimstrainergespann wieder in die Erfolgsspur wechseln möchte. Gegen die kampfstarken Gäste sicherlich kein leichtes Unterfangen, die kommen mit der festen Absicht, ihren bislang spärlich gefüllten Punktesack mit mindestens einem Zähler zu bereichern. SVK-Spartenleiter Florian Greger: "Nach der deutlichen Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende ist beim SV Kulmain Wiedergutmachung angesagt. Trotz einiger Ausfälle kehren auch Spieler zurück, sodass das Interimstrainer-Duo Marius Sokol und Alexander Schäffler auf einen schlagkräftigen Kader bauen kann. Die Jungs um Kapitän Nik Griener wollen vor heimischem Publikum ein deutlich anderes Gesicht zeigen und mit Kompaktheit, Mentalität und sehenswertem Fußball überzeugen. Mit dem FC Vorbach wartet eine unbequeme Mannschaft auf den SVK. Die Truppe um Kapitän Lukas Wiesneth ist ebenfalls nicht optimal gestartet, kann in dieser Liga aber jederzeit für ein Ausrufezeichen sorgen. Entsprechend wird es für Kulmain darauf ankommen, von Beginn an geschlossen und konzentriert aufzutreten. Im Fokus steht dabei auch der bisherige Trainer Oliver Drechsler, der sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Drechsler hat sich mit großem Engagement für den SV Kulmain und die Mannschaft eingesetzt. Verein und Team wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Am Freitag will die Mannschaft auch für ihren ehemaligen Trainer eine starke Leistung auf den Platz bringen." Gästecoach Manuel Lautner: "Am Freitagabend geht´s nach Kulmain. Dort erwartet uns ein unberechenbarer Gegner, der zuhause auf keinen Fall unterschätzt werden darf, wie das 1:0 gegen Tremmersdorf belegt. Das heißt für uns auf der Hut zu sein, die beste Leistung abzurufen, um dort bestehen zu können und etwas Zählbares mitzunehmen, was unser Ziel sein muss."

Noch schafft es der Aufsteiger nicht, seine ohne Zweifel vorhandenen Qualitäten über die gesamte Distanz eines Matches auf den Platz zu bringen. Gegen den bislang noch verlustpunktfreien Gast aus der Max-Reger-Stadt wird dies allerdings unbeding vonnöten sein, sonst wird es wieder schwer, endlich den ersten vollen Ertrag in neuer Umgebung einzufahren. Bei den Gästen kann man mit dem Saisonauftakt mehr als zufrieden sein, deshalb reist die Schlesinger-Crew auch mit breiter Brust zum Aufsteiger, vertraut dort auf ihr Potenzial, um Dreier Nummer 4 ins Heimgepäck zu schnüren. Henry Schraml, Spartenleiter des Gastgebers: "Der FC Dießfurt will am Freitag zu Hause endlich drei Punkte einfahren. Gegen die junge Truppe des FC Weiden-Ost II wird das eine schwere Aufgabe. Voraussetzung dafür ist, endlich mal konzentriert über die gesamte Spielzeit die Leistung zu bringen. Vorallem gilt es, gegen den Ball sehr gut zu arbeiten, dann ist auch ein Erfolgserlebnis möglich." Ostler-Coach Tim Schlesinger: "Gegen Dießfurt werden wir zu unseren grundlegenden Tugenden zurückkehren und aufgrund einiger urlaubsbedingter Ausfälle unsere Spielweise entsprechend anpassen. Ich bin mir sicher, dass wir trotz der notwendigen Umstellungen auch in Dießfurt erfolgreich auftreten werden. Unser klares Ziel ist es, mindestens einen Punkt mit nach Weiden zu nehmen."

Die Ausgangslage vor diesem schon in gewisser Weise richtungsweisenden Spiel ist klar, für beide noch punktlosen Kontrahenten darf nur der volle Ertrag zählen, will man nicht für längere Zeit im Tabellenkeller festsitzen. So wird wohl um jeden Zentimeter des grünen Geläufs gefochten werden, um endlich den Bock umzustossen. TSV-Coach Martin Bächer: "Ein extrem wichtiges Spiel, das ist kein Geheimnis. Wir müssen uns zuerst einmal auf unsere Defensive konzentrieren, dann ergibt sich bestimmt auch die ein oder andere Lücke nach vorne." Gästespielertrainer Benny Scheidler: "Nach drei Spieltagen stehen wir leider noch ohne Punkte da. Das ist natürlich nicht der Start, den wir uns als Mannschaft und im Trainerteam vorgestellt haben. Trotzdem ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft gut, und wir wissen, dass wir nur gemeinsam aus dieser Situation herauskommen. Mit dem TSV Reuth erwartet uns ein direkter Konkurrent, der ebenfalls noch auf die ersten Punkte wartet. Dadurch bekommt das Spiel natürlich eine besondere Bedeutung. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um endlich etwas Zählbares mitzunehmen. Für mich ist entscheidend, dass wir von der ersten Minute an konzentriert und mit der richtigen Einstellung auf dem Platz stehen. Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein, füreinander arbeiten und unsere Chancen konsequenter nutzen. In den vergangenen Spielen haben wir immer wieder gute Phasen gezeigt, uns dafür aber leider nicht belohnt. Ich sehe, dass die Mannschaft im Training gut mitzieht und sich weiterentwickeln möchte. Wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen und das, was wir uns im Training erarbeiten, auch im Spiel umsetzen. Wir wissen, dass uns gegen Reuth ein wichtiges Spiel erwartet. Gleichzeitig wollen wir uns nicht unnötig unter Druck setzen. Wir wollen Fußball spielen, mutig auftreten und als Mannschaft alles auf dem Platz lassen. Unser Ziel ist klar: Die ersten drei Punkte der Saison müssen her, egal wie! Dafür werden wir alles geben. Eventuell haben wir ja noch ein Ass im Ärmel, wird sich zeigen, ob wir diese Karte am Freitag schon ziehen können!"