Esko schießt SC Herford zum Sieg

Herford. Das war nichts für schwache Nerven. Es gab Torchancen genügend auf beiden Seiten, um am Ende auf ein Torfestival blicken zu können. Es war jetzt kein Offensiv-Spektakel mit rauf und runter im klassischen Sinn, sondern mit Phasen im gesamten Match, in denen mal der Gastgeber und mal der Gast seine besonderen Szenen und Toraktionen hatte.

Nach der ersten Halbzeit ärgerte sich Trainer Tim Daseking vom SC Herford über die vergebenen Torchancen. „Wir haben bisher die klareren Chancen und müssen mit einer Führung in die Pause gehen. Legt Heim nach dem 1:0 zurück auf Esko, kann es 2:0 stehen.“

Den Sieg für den Aufsteiger rettete schließlich SCH-Torhüter Joshua Jonas Wehking mit einer Glanzparade nach einem Kopfball in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Nach dem Abpfiff mit acht Minuten Nachspielzeit ärgerte sich dann SVR-Trainer Florian Langer. „Wir hatten auch schon gute Torchancen in der ersten Halbzeit, aber nach der Pause waren es dann sieben bis acht. Da musst du dann mindestens einen Punkt mitnehmen. Der SCH hat aber mit seinen erfahrenen Leuten auch gut verteidigt – und dann rennt dir die Zeit weg.“

Elfmeter vergeben

Die Top-Chancen für den Aufsteiger in der ersten Halbzeit auf dem Fuß und Kopf hatten Heim (9.), Esko und Hobrei (22.) – und dann ließ Noah Gabriel Heim mit einem satten Pfund die Fans jubeln. Nach super Pass aus dem Mittelfeld lief der SCH-Stürmer seinem Gegenspieler auf der rechten Seite davon und hämmerte den Ball zum 1:0 (37.) ins lange Eck. „Den musst du erst mal so treffen“, freute sich der Torschütze. Wenig später glich Arda Ermis spektakulär am Fünfer zum 1:1 (42) aus. Ermis (13.) und Uslu (6.) hatten weitere gute Torchancen.

Nach dem Seitenwechsel schockte Markus Esko mit dem 2:1 (46.) die Gäste, kurz darauf lag das 3:1 in der Luft. Dann vergab das SVR-Team einen Foulelfmeter (51., Noah-Henry Köse schoss den Ball über das Tor), Allan Firmino Dantas zog aus der Distanz ab, der Ball tänzelte auf der Latte (70.), in der 72. Minute scheiterte Ermis am glänzend reagierenden SCH-Torwart Wehking (72.) wie auch Samih Uslu (75.) – und dann rettete wie erwähnt Wehking dem SCH in der Nachspielzeit den Sieg.

„Die waren brutal stark“

„Nach hinten raus fehlte uns die Kraft, war Rödinghausen physisch stärker. Die waren brutal stark, der Sieg war letztlich glücklich“, sagte Tim Daseking.

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