Eskalation statt Abpfiff: Spielabbruch in Peine sorgt für Aufsehen

– Foto: Friedhelm Brauner

Was als reguläre Begegnung des 26. Spieltags der Kreisliga Peine begann, endete in einem Abbruch und wirft nun Fragen auf. Beim Duell zwischen Takva Peine und dem TSV Sonnenberg am Sonntagnachmittag kam es zu einem Vorfall, der weit über das übliche Maß an Emotionen im Amateurfußball hinausging.

Nach übereinstimmenden Augenzeugen-Berichten eskalierte die Situation plötzlich, nachdem sich zunächst eine hitzige Szene auf dem Platz entwickelt hatte. In der Folge kam es zu einer Rudelbildung, an der nicht nur Spieler, sondern auch Zuschauer, Betreuer und Ordner beteiligt gewesen sein sollen.

Im Mittelpunkt steht dabei Akram Sincar, Trainer von Takva Peine. Gegenüber der Braunschweiger Zeitung schilderte er den Vorfall aus seiner Sicht: „Ich wollte die Situation beruhigen und meine Spieler da rausnehmen, kam aber unabsichtlich mit meiner Hand an das Gesicht eines Spielers von Sonnenberg. Der Linienrichter beurteilte es als eine Backpfeife, was niemals meine Absicht war.“ Schiedsrichter Arno Hansen wertete die Szene als Tätlichkeit und zeigte Sincar die Rote Karte.