Schiedsrichter und Beobachter bei Freiburger FC Spiel in Landesliga angegriffen – Foto: Patrick Seeger
Eskalation mit Schiedsrichtern - Freiburger FC droht Punktabzug
Schwerer Vorwurf gegen den Freiburger FC: Ein Vorstandsmitglied soll nach dem Landesligaspiel am vergangenen Samstag Unparteiische attackiert haben. Der Verein stellt den Vorfall ganz anders dar.
Das 2:2-Unentschieden in der Fußball-Landesliga zwischen dem Freiburger FC und dem SV Mundingen hat ein juristisches Nachspiel. Der Schiedsrichter und der Schiedsrichter-Beobachter des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) sollen nach Spielschluss beleidigt, bespuckt und tätlich angegriffen worden sein, allen voran durch ein Vorstandsmitglied des Freiburger Traditionsclubs. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.