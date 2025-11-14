 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Schiedsrichter und Beobachter bei Freiburger FC Spiel in Landesliga angegriffen
Schiedsrichter und Beobachter bei Freiburger FC Spiel in Landesliga angegriffen – Foto: Patrick Seeger

Eskalation mit Schiedsrichtern - Freiburger FC droht Punktabzug

Der Verein stellt den Vorfall ganz anders dar. 

Schwerer Vorwurf gegen den Freiburger FC: Ein Vorstandsmitglied soll nach dem Landesligaspiel am vergangenen Samstag Unparteiische attackiert haben. Der Verein stellt den Vorfall ganz anders dar.

Das 2:2-Unentschieden in der Fußball-Landesliga zwischen dem Freiburger FC und dem SV Mundingen hat ein juristisches Nachspiel. Der Schiedsrichter und der Schiedsrichter-Beobachter des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) sollen nach Spielschluss beleidigt, bespuckt und tätlich angegriffen worden sein, allen voran durch ein Vorstandsmitglied des Freiburger Traditionsclubs. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.

