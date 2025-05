Eskalation in der Verbandsliga: Zuschauer attackiert Spieler der Gäste

Es war ein unrühmlicher Vorfall, der am Mittwochabend das Ende der Verbandsliga-Partie zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und dem VfB Merseburg überschattet hatte. Beim Spielstand von 3:1 für die Gäste stand die Begegnung kurz vor dem Abbruch. Was war passiert?

Dirk Riesner, der Sportliche Leiter der BSV Halle-Ammendorf, bestätigte diesen Vorfall. „Das darf nicht passieren. Das ist nicht Ammendorf. Weder Spieler noch Fans dürfen sich zu so etwas hinreißen lassen“, sagte er der MZ und kündigte eine Aufarbeitung an: "Wir werden uns zeitnah in einem Statement äußern." Welche weitere Folgen jener unrühmliche Übergriff haben wird, bleibt abzuwarten. Nach der tumultartigen Szene und allerhand Gesprächen der Verantwortlichen wurde die Partie regulär beendet. "Es tut mir Leid, dass dem BSV durch die Aktion ein derartiger Schaden zugefügt wurde", so VfB-Präsident Dietrich.