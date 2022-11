ESG überzeugt gegen großen Favoriten: "War Werbung für den Verein" Landespokal +++ Landesklasse-Vertreter schlägt sich im Stadtderby gegen den Halleschen FC achtbar

Nur zwei weitere Male musste Abdulrahman nach Abschlüssen von Tunay Deniz (18.) und Sebastian Müller (55.) hinter sich greifen. Beim vierten Gegentreffer, resultierend aus einem Fernschuss von Leon Damer in Minute 89, stand schon Ersatztorwart und HFC-Ticketchef Patrick Pysall im Tor. Dessen Einwechslung rundete den Tag für die Amateure ab. „Das, was die Jungs auf dem Platz gezeigt haben, war Werbung für den Verein“, sagte ein stolzer Trainer Johannes Gallien.

Werbung in eigener Sache und ein Spektakel für die Fans war die Partie aber nur für die Amateure der ESG. Das letzte Pflichtspiel des Jahres hatte man sich beim Halleschen FC dagegen anders vorgestellt. Jannes Vollert, Sören Reddemann, Tom Zimmerschied, Louis Samson, Niklas Kreuzer sowie die beiden Torhüter Felix Gebhardt und Daniel Mesenhöler wurden geschont. Spieler aus der zweiten Reihe wie Timur Gayret, Lucas Halangk oder Elias Löder ließen aber wieder einmal die Chance ungenutzt, auf sich aufmerksam zu machen. „Ich erwarte gerade von den Spielern, die sich in so einer Partie präsentieren können, dass sie über Tore und Vorlagen Argumente geben, dass sie auf den Platz gehören“, sagte HFC-Trainer André Meyer. Passierte nicht. „Vier Tore sind für so ein Spiel einfach zu wenig.“

Trotzdem ging es für die Profis am Sonntag in den Urlaub. Für die ESG geht es dagegen mit dem Ligaalltag weiter: Am Samstag ist in der Landesklasse der SV Spora zu Gast.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden