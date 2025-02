Eser Kazak und Sead Hadzic übernehmen Schlüsselrollen beim FSC

Der FSC Lohfelden 1924 e.V. geht mit ambitionierten Schritten in die Zukunft und hat dazu zwei erfahrene Persönlichkeiten in zentralen Positionen installiert: Eser Kazak übernimmt ab sofort die Rolle des Sportdirektors, während Sead Hadzic als sportlicher Leiter in der Zukunft fungieren wird. Mit den neu besetzen Funktionen schafft der Verein eine strategische Weichenstellung, um sich breiter aufzustellen und langfristige Erfolge auf sportlicher Ebene zu sichern.