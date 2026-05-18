Eser entscheidet turbulentes Kellerduell für den VfB Peine 4:2 gegen Lauingen-Bornum – Dreifacher Torschütze hält die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben von red · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der VfB Peine hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Beim 4:2 gegen den SV Lauingen-Bornum avancierte Adil Eser mit drei Treffern zum entscheidenden Spieler der Partie.

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und einer Reihe früher Treffer. Bereits in der 8. Minute brachte Rosburg die Gäste aus Lauingen-Bornum mit 1:0 in Führung. Die Antwort des VfB folgte jedoch umgehend: Nur zwei Minuten später traf Eser zum Ausgleich. Peine nutzte die kurze Unsicherheit der Gäste und drehte die Partie durch Öztürk in der 15. Minute zunächst auf 2:1. Doch auch Lauingen-Bornum blieb offensiv gefährlich und kam durch Hüttenrauch bereits in der 17. Minute erneut zum Ausgleich.

Nach den vier Treffern in den ersten 17 Minuten beruhigte sich die Partie phasenweise, blieb jedoch von vielen intensiven Zweikämpfen geprägt. Eser entscheidet die Partie spät Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Eser in der 75. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und Peine erneut in Führung brachte.