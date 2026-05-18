Eser entscheidet turbulentes Kellerduell für den VfB Peine

Der VfB Peine hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Beim 4:2 gegen den SV Lauingen-Bornum avancierte Adil Eser mit drei Treffern zum entscheidenden Spieler der Partie.
Die Begegnung begann mit hohem Tempo und einer Reihe früher Treffer. Bereits in der 8. Minute brachte Rosburg die Gäste aus Lauingen-Bornum mit 1:0 in Führung. Die Antwort des VfB folgte jedoch umgehend: Nur zwei Minuten später traf Eser zum Ausgleich.
Peine nutzte die kurze Unsicherheit der Gäste und drehte die Partie durch Öztürk in der 15. Minute zunächst auf 2:1. Doch auch Lauingen-Bornum blieb offensiv gefährlich und kam durch Hüttenrauch bereits in der 17. Minute erneut zum Ausgleich.
Nach den vier Treffern in den ersten 17 Minuten beruhigte sich die Partie phasenweise, blieb jedoch von vielen intensiven Zweikämpfen geprägt.
Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Eser in der 75. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und Peine erneut in Führung brachte.
Lauingen-Bornum versuchte in der Schlussphase noch einmal Druck aufzubauen, öffnete dabei jedoch zunehmend die Defensive. In der Nachspielzeit sorgte Eser mit seinem dritten Treffer zum 4:2 endgültig für die Entscheidung.
Mit seinem Dreierpack war der Offensivspieler der prägende Akteur der Partie und maßgeblich dafür verantwortlich, dass Peine drei wichtige Punkte im Tabellenkeller einfuhr.
Durch den Sieg verbessert sich der VfB Peine auf 28 Punkte und bleibt auf Rang 14, wahrt jedoch die Chance auf den Klassenerhalt. Angesichts von drei direkten Abstiegsplätzen besitzt der Erfolg hohe Bedeutung für die verbleibenden Spieltage.
Der SV Lauingen-Bornum bleibt nach der Niederlage bei 32 Punkten und verpasst die Möglichkeit, sich endgültig aus der Gefahrenzone zu lösen.
Während Peine vor allem in den entscheidenden Momenten effizient agierte, fehlte den Gästen in der Schlussphase die defensive Stabilität. Besonders Eser stellte die Abwehr von Lauingen-Bornum immer wieder vor Probleme und nutzte seine Chancen konsequent.
Für Peine könnte der Erfolg im Saisonendspurt noch einmal neue Energie freisetzen. Lauingen-Bornum dagegen muss weiterhin nach unten schauen und zusätzliche Punkte für den sicheren Klassenerhalt sammeln.