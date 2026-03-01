Esens und Vechta treten auf der Stelle, Bevern siegt im Titelrennen

In der Landesliga Weser-Ems standen die ersten drei Spiele des Jahres an, nachdem das Duell zwischen Firrel und Garrel kurzfristig ausfiel. Durch den Sieg vom SV Bevern ist der Meisterkampf noch einmal eine Nummer spannender geworden. Außerdem holte Brake Big-Points im Abstiegskampf..
Der SV Bevern nahm die Punkte aus Melle mit. Finn Nolting brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, Andrej Homer erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. Melle kam durch einen Foulelfmeter von Julian Ahrens (88.) noch einmal heran, doch für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr. Während Melle sich wohl aus dem Titelkampf verabschiedete, zog Bevern mit der Tabellenspitze gleich.
Der TV Dinklage startete stark und ging durch Lutz Orthaus früh mit 1:0 in Führung (16.). Zuvor hatte der TVD bereits mehrere gute Möglichkeiten. Brake glich per Foulelfmeter durch Jan-Niklas Wiese aus (29.), ehe Franz Georg Große Klönne ebenfalls vom Punkt die erneute Gästeführung erzielte (39.). Kurz vor der Pause stellte Dennis Wego auf 2:2 (44.). Nach dem Seitenwechsel war Brake präsenter und traf durch Jan Speer zum 3:2 (58.). Dinklage gab zwar noch einmal alles, blieb aber ohne weiteren Treffer und musste die sechste sieglose Partie in Folge hinnehmen.
Esens erwischte den besseren Start und ging durch Leon Wübbenhorst (19.) in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Brian Bruno Behrens auf 2:0 (66.). Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch in der Schlussphase schlug Vechta zurück: Flemming Sager verkürzte in der 89. Minute und traf in der Nachspielzeit (90.+6) sogar noch zum 2:2-Ausgleich. Beide Teams bleiben nach langen Sieglos-Serien tief im Keller und brauchen ein kleines Wundere für den Klassenerhalt.