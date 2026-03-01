Esens und Vechta treten auf der Stelle, Bevern siegt im Titelrennen

– Foto: Detlev Drobeck

In der Landesliga Weser-Ems standen die ersten drei Spiele des Jahres an, nachdem das Duell zwischen Firrel und Garrel kurzfristig ausfiel. Durch den Sieg vom SV Bevern ist der Meisterkampf noch einmal eine Nummer spannender geworden. Außerdem holte Brake Big-Points im Abstiegskampf..

Der SV Bevern nahm die Punkte aus Melle mit. Finn Nolting brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, Andrej Homer erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. Melle kam durch einen Foulelfmeter von Julian Ahrens (88.) noch einmal heran, doch für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr. Während Melle sich wohl aus dem Titelkampf verabschiedete, zog Bevern mit der Tabellenspitze gleich.

Der TV Dinklage startete stark und ging durch Lutz Orthaus früh mit 1:0 in Führung (16.). Zuvor hatte der TVD bereits mehrere gute Möglichkeiten. Brake glich per Foulelfmeter durch Jan-Niklas Wiese aus (29.), ehe Franz Georg Große Klönne ebenfalls vom Punkt die erneute Gästeführung erzielte (39.). Kurz vor der Pause stellte Dennis Wego auf 2:2 (44.). Nach dem Seitenwechsel war Brake präsenter und traf durch Jan Speer zum 3:2 (58.). Dinklage gab zwar noch einmal alles, blieb aber ohne weiteren Treffer und musste die sechste sieglose Partie in Folge hinnehmen.