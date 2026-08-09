Esens und Firrel weiter auf Kurs – Remis in in Westrhauderfehn

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 hat die erste kleine Spitzengruppe hervorgebracht. TuS Esens, TuS Leerhafe-Hovel, GW Firrel und SV Eintracht Ihlow stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Punktverlust da. Während Esens und Leerhafe-Hovel erneut überzeugten, musste sich der TV Bunde erstmals mit einem Remis begnügen. Am Tabellenende warten derweil weiterhin die SF Larrelt und BW Borssum auf die ersten Zähler.

Der TV Bunde musste nach dem erfolgreichen Auftakt diesmal die ersten Punkte liegen lassen. Beim SV Hage kam der Tabellenfünfte nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt mit vier Zählern aber weiterhin ungeschlagen. Hage wartet nach dem zweiten Spieltag zwar noch auf den ersten Sieg, konnte mit dem Remis gegen Bunde aber immerhin den ersten Saisonpunkt verbuchen.

Punkteteilung in Westrhauderfehn: TuRa 07 und der SV Großefehn trennten sich 1:1. Für die Gastgeber war es das erste Saisonspiel, entsprechend steht die Mannschaft nach 90 Minuten mit einem Punkt zu Buche. Großefehn verpasste derweil den ersten Dreier und wartet nach zwei Spielen weiterhin auf den ersten Sieg.

GW Firrel unterstreicht seine Ambitionen und bleibt auch nach dem zweiten Spieltag makellos. Gegen SV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum setzte sich Firrel souverän mit 3:0 durch und feierte damit den zweiten Sieg in Folge. Mit sieben erzielten Toren aus zwei Begegnungen gehört Firrel zu den offensivstärksten Teams der Liga. Larrelt/Wybelsum bleibt dagegen ohne Punkt und steht mit nur einem erzielten Treffer am Tabellenende.

Aufsteiger TuS Leerhafe-Hovel sorgt weiter für Furore und hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Beim TSV Friesenstolz Riepe setzte sich der Tabellenzweite mit 4:2 durch und kommt damit bereits auf acht Treffer nach zwei Partien. Riepe musste dagegen die erste Niederlage hinnehmen, bleibt mit drei Punkten aber im Tabellenmittelfeld.

Der SV Eintracht Ihlow bleibt auch nach dem zweiten Spieltag ohne Punktverlust und setzte sich am Freitagabend knapp beim VfL Germania Leer durch. Mit dem 2:1 feierte Ihlow den zweiten Sieg im zweiten Spiel und behauptet sich damit in der Spitzengruppe. Germania Leer wartet dagegen weiterhin auf den ersten Punkt der Saison und steht mit zwei Niederlagen aus zwei Partien am Tabellenende.

Der TuS Middels hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SV Wallinghausen behielt Middels mit 2:0 die Oberhand und klettert damit auf Rang acht. Für Wallinghausen war es nach dem erfolgreichen Auftakt die erste Niederlage der Spielzeit.

Der FC Norden hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SV Concordia Ihrhove setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch und verbesserte sich damit auf den siebten Tabellenplatz. Für Ihrhove bleibt der Saisonstart dagegen ernüchternd: Nach der zweiten Niederlage steht der Aufsteiger noch ohne Punkt da.